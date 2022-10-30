Из-за претензий к США: как Россия наращивала свою пропаганду в Турции перед войной

Хоть Турция в общем и имеет проукраинскую политику, она все же поддерживает связи с Россией и Путиным, а определенная часть турецкого населения даже является пророссийской. И в значительной степени виновата в этом российская пропаганда.

Как работает российская пропаганда в Турции

Об этом 24 каналу рассказала украинская журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова. По ее словам, в Турции распространены некоторые российские нарративы, которые декларируются прежде всего роспропагандой. Им удается распространяться и приживаться в том числе и из-за нелюбви турок к Западу и к США.

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В результате получается так, будто эта нелюбовь покрывает действия России в Украине, то есть некоторые турки, хоть их и не так много, настолько ненавидят Америку, что готовы прощать Россию, мол, она не так плоха, как США.

"Я постоянно говорю им о том, что у вас могут быть какие-то претензии к Соединенным Штатам Америки. Возможно, даже в каких-то моментах вы правы, но это не отбеливает действия России в Украине", – отметила журналистка.

Она добавила, что едва ли не самый распространенный российский нарратив в Турции – это то, что Запад якобы подтолкнул Украину к этой войне, заставил ее войти в эту войну, а у России не было выбора, потому что НАТО уже чуть не напало на нее. То есть, все в лучших традициях эфиров Скабеевой, Соловьева, Киселева и других.

Гульсум Халилова пояснила, что роспропаганда инфильтрирована в некоторые турецкие средства информации, а у них есть и свои пропагандисты. Также есть и турецкие корреспондентские пункты российских медиапомоек, например Sputnik, Russia Today, TASS.

Кроме того, Россия нередко, как и во многих других странах, покупает некоторых так называемых аналитиков и экспертов, пишущих статьи, например о том, что у Бучи не было российских зверств, не было геноцида, что все это – инсценировки и манекены. За один такой материал пропагандисты могут получать от россиян по 40-50 тысяч долларов.

Не менее важным для распространения прокремлевских нарративов в Турции являются "фабрики троллей" и боты, которые Россия привлекает в бешеном количестве. Они несут пропаганду со СМИ в соцсети.

Насколько турки подвергаются роспропаганде

Такая информационная кампания продолжается в Турции уже очень долго, россияне много лет насаждали и продолжают насаждать свою пропаганду так, будто они специально готовили тамошнюю аудиторию до сих пор до полномасштабного вторжения в Украину.

Гульсум Халилова отметила, что часть турецкой аудитории подвергается этой пропаганде. Поэтому с ней приходится активно бороться, объясняя, что на самом деле Россия – страна-оккупант, страна-агрессор, напавшая на Украину не 24 февраля 2022, а еще в 2014 году, и что оккупация и война продолжаются уже 8 лет, а сейчас только началась более активная фаза.

"Я об этом рассказываю и надеюсь, что мы победим как в информационном плане, так и наши Вооруженные Силы Украины зайдут в том числе и на территорию Крыма, и мы будем свободной независимой демократической страной", - подчеркнула журналистка.

Вместе с тем, следует признать, что в российский бред верят сравнительно не так много людей. По ее словам, речь идет о нескольких десятках тысячах людей, при том, что население Турции составляет более 80 миллионов. А большинство турок все понимают, кто есть кто, и не обращают внимания на потуги роспропаганды, и это главное.

Самое важное, что в основном Турция поддерживает Украину. Но при этом во внешней политике мы видим, что она все еще пытается держать этот баланс между Россией и Украиной.

– подытожила Гульсум Халилова.

Гульсум Халилова рассказала о влиянии российской пропаганды на турецкую аудиторию: смотрите видео

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