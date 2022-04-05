Российская пропаганда уже работает в Мариуполе и это усложняет процесс эвакуации, – Бойченко

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе уже работает российская пропаганда. И это, по его словам, усложняет процесс эвакуации мирного населения.

Глава Мариуполя в интервью предположил, что в городе еще 130 тысяч жителей ожидают эвакуации. Но она усложняется из-за российской пропаганды.

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На эвакуацию влияет российская пропаганда в Мариуполе

Вадим Бойченко отметил, что в Мариуполе уже работает российская пропаганда. И что она также усложняет возможность вывезти мирное население в безопасные места.

Нам очень важно, чтобы у каждого сердца, которое еще бьется в Мариуполе, была возможность попасть на подконтрольную часть нашего государства,

– подчеркнул он.

Мэр Мариуполя добавил, что в Бердянске тоже разворачивается мощная российская пропаганда. Людей призывают выезжать в Мелитополь или в Крым.

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