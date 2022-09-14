Россия уже добралась до Африки: какие нарративы там распространяет кремлевская пропаганда

В онлайн-медиа стран Африки обнаружили нарративы российской пропаганды. Они касались извращения фактов войны и продовольственного кризиса.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в июне и июле проанализировал СМИ четырех стран Африки: Египта, Нигерии, Кении и Южно-Африканской Республики. Мониторинг провел стартап LetsData в партнерстве с общественной организацией "Детектор медиа".

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Цитирование кремлевских СМИ – высокое

Выяснили, что цитирование прокремлевских СМИ в некоторых странах Африки достаточно высоко.

С 15 по 29 июля процент цитирований среди всех публикаций по Украине в Египте был 6,4%. Это самый высокий показатель среди 29 изучаемых стран на 5 континентах.

В первой половине июля схожий процент цитирований (6,9%) имела Нигерия.



Цитирование прокремлевских СМИ

Как СМИ называли войну

В некоторых публикациях даже была кремлевская терминология по поводу российско-украинской войны. В частности, употребляли термин "специальная военная операция". Чаще всего такое встречалось в египетских СМИ.

Также африканские журналисты употребляли термин "конфликт". Этот термин наиболее употребительным среди токсической лексики в онлайн-медиа всех четырех стран — Нигерии, Кении, Египта и Южно-Африканской Республики.

Термин "украинский кризис" наименее употребляется для обозначения войны, однако тоже случался.

Кремлевские нарративы

В онлайн-медиа Нигерии, Кении, Египта и Южно-Африканской Республики в течение июня и июля российские нарративы относительно войны против Украины касались большого количества тем. Они конструировали образ Украины как "государства виновного во всех бедах" – даже во вторжении россии и продовольственном кризисе.

В Нигерии писали, мол "Запад спровоцировал войну россии",

в Кении — "люди, которые остаются в прифронтовых городах Донецкой и Луганской областей, часто считаются пророссийскими, ожидающими прихода российских войск",

в Египте — "Украина не выполнила предварительное мирное соглашение".

Также звучали тезисы о переводе ответственности за продовольственный кризис на Украину. Эта тема важна для жителей этого континента, поэтому нарративы манипулируют болезненными вопросами для аудитории стран Африки.

В Египте были вбросы, якобы "Украина подожгла пшеничные поля на границе с Херсонской областью", а в Южно-Африканской Республике, мол, "Россия убеждает африканские страны, что в дефиците продовольствия нет ее вины".

Тему санкций извращали так, будто фермеры Кении подвергаются антироссийским ограничениям. Также в медиа время от времени появлялись описания событий как "гражданской войны" и утверждение якобы "Украина проигрывает в войне".



Темы пропаганды в СМИ Африки

Зачем кремль делает эти вбросы

Исследователи отмечают, что инфовбросы осуществляют, чтобы рассорить Африку с Западом и Украиной. Некоторые инфоповоды акцентировали на воображаемой неприязни Запада и украинцев в странах Африки. В частности, в Египте были сообщения, что "лавров раскритиковал позицию Запада по Африке", а в Кении "свою неприязнь к Нигерии украинка подчеркнула в соцсетях".

Правда, нейтральные и продуктивные месседжи в онлайн-СМИ в Африке тоже были.

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