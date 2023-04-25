Отрабатывают кремлевские гонорары: во Франции активизировались "рупоры" российской пропаганды

Российская пропаганда давно не ограничивается границами своей страны. Кремль не жалеет денег для "промывания" мозгов и ищет новые "рупоры", чтобы продвигать свои лживые нарративы. Так, во Франции в последнее время невооруженным глазом видно, как некоторые пророссийские политики и силы пытаются отработать кремлевские гонорары.

С последнего – дуэт французского ультраправого политика и теоретика заговоров Флориана Филиппо и пророссийского журналиста Режис ле Соммье – бывшего корреспондента RT (Russia Today).

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В новом интервью эти двое обсуждали книгу Ле Сомсье – "До последнего украинца". Выражение, которым часто пользуется российская пропаганда. Мол, "Запад воюет с Россией до последнего украинца".

Без глубоких анализов понятно, что и книга и разговор между двумя представителями пророссийских сил – играют на руку Москве и являются полезным инструментом для российской пропаганды во Франции. Россия откровенно пытается продвигать свое видение войны и использует для этого узнавание лица.

Это помогает Москве отвлечь внимание мирового сообщества от того, что именно его войска ворвались в Украину и ведут полномасштабную войну против украинцев.

Пророссийские силы не умолкают о "войне Запада": вот, как манипулируют Филиппо и Ле Сомье

Не США и Европа заставили Кремль воевать, а наоборот. Мероприятие в этой войне поддерживает Украину, в частности, оружием, чтобы украинцы могли остановить российскую агрессию и защитить свою территориальную целостность.

Интервью Режис ле Соммье полно неприятием культуры Запада и склоняет не к осуждению России, которая действительно совершает вооруженную агрессию по отношению к Украине, не раскрывает перед аудиторией правду о войне, а наоборот пытается навязать искривленную версию происходящего в Украине на самом деле .

Пророссийский журналист говорит об "американской войне", хотя Россия вторглась в Украину и продолжает вести ужасную войну.

Утверждениями о том, что "война в Украине ведется из Вашингтона", "это война до последнего украинца", "США является частью конфликта", журналист показывает свою причастность к конфликту, где Россия напала на Украину.

Журналист не считает нужным сказать, что США и Европа помогают Украине защищаться. В конце концов Ле Сомье работал на российское государственное пропагандистское медиа RT, поэтому не удивительно, что он поддерживает кремлевскую позицию.

Ле Сомье также не смог пройти мимо поставок оружия по Западу и Европе Украины.

Однако без этого вооружения Украине было бы сверхсложно оградить свою территорию от оккупантов, гражданскую инфраструктуру от постоянных российских ракетных атак. Понятно, для чего это России – чтобы уменьшить объемы помощи ВСУ.

Россия прилагает все усилия через своих ставленников и агентов влияния в европейских странах, чтобы убедить европейцев и Европу прекратить вооружать Украину.

– отмечают аналитики.

"Мифы о нацистах" все еще актуальны

Ну и конечно, Флориана Филиппо и Режис ле Соммье воспользовались возможностью озвучить еще один известный нарратив Кремля о "нацистах в Украине", вспомнив московские мифы о Бандере и Шухевиче.

Шокирует, что Режис ле Соммье восхваляет российских захватчиков и не осуждает вторжение или зверства против украинского мирного населения. И это, несмотря на многочисленные доказательства прокуратуры и международных организаций, свидетельствующих о военных преступлениях российских военных против мирного населения Украины.

К счастью, лживые месседжи канала радикального политика Филиппа и его интервью с пророссийским журналистом не популярны и имеют минимальное количество просмотров на YouTube. Впрочем, это все же опасно, ведь чем большее количество таких "рупоров" будет задействовано в европейских странах, тем выше риски, что российская пропаганда просочится у председателя европейцев.

К слову, это интервью быстро подхватили и российские СМИ. Это также один из вариантов, для чего Кремль проплачивает своих ставленников, чтобы влиять и на внутреннего потребителя, создавать картинку, мол, в Европе их поддерживают.