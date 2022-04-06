Российская пропаганда вошла в наиболее безумную и токсичную фазу

Откровенная ненависть к Украине, нарастание призывов убивать и убивать украинцев. Ключевой тезис – Украина должна быть уничтожена под любым предлогом.

Любимый ученик

Ключевым спикером неожиданно стал экс-президент Медведев, который уже пошел дальше и предлагает сделать Россию от Лиссабона до Владивостока.

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Пока не напряму. Однако старая розовая мечта первых российских коммунистов явно тут реинкарнировала…

Архитектор ненависти

За всей этой медийной стратегией нагнетания и резкого роста призывов к максимально разрушительной эскалации стоит заместитель руководителя Администрации президента России Алексей Громов.

Он – о дин из столпов условной "партии ястребов", автор негласной концепции "Украина – государство, которого не существует".

И, кстати, многим российским телепропагандистам очень нравится призывать к массовому геноциду украинцев.

Геноцид украинской нации: в Раде зарегистрировали постановление о преступлениях России – смотрите видео: