Россия уже давно должна была исчерпать список захваченных сел: в ВСУ высмеяли заявление российской пропаганды

Недавно россияне сообщили о "захвате" двух населенных пунктов в Сумской области. Украинские защитники опровергли очередные заявления врага.

Силы обороны продолжают удерживать Большой Прикил и Садки. Об этом сообщила группировка войск "Курск".

Что сказали в ВСУ?

Военные подчеркнули, что новые заявления российской пропаганды о якобы "захвате" Великого Прикола и Садков в Сумской области не соответствуют действительности. Силы обороны контролируют оба населенных пункта.

По данным подразделений, оккупанты лишь проводили единичные штурмовые действия, которые не увенчались никаким успехом.

За неделю россияне "освободили" в Сумской области уже пять населенных пунктов. Если верить этим сводкам, враг давно должен был исчерпать список сел в Сумской области. Но россияне каждый раз находят, что "освободить" повторно,

– заявили в группировке войск "Курск".

Военные призвали не доверять вражеской пропаганде и следить только за официальной информацией Генштаба ВСУ. Также они подчеркнули, что ситуация на этом направлении остается под контролем.

Кроме того, на днях российское Минобороны заявило о якобы оккупации Новоконстантиновки в Сумской области. Однако группировка войск "Курск" опровергла эту информацию и подчеркнула, что населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.