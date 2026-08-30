Сили оборони продовжують утримувати Великий Прикіл та Садки. Про це повідомило угруповування військ "Курськ".

Що сказали у ЗСУ?

Військові наголосили, що нові заяви російської пропаганди про нібито "захоплення" Великого Приколу та Садків на Сумщині не відповідають дійсності. Сили оборони контролюють обидва населені пункти.

За даними підрозділів, окупанти лише проводили поодинокі штурмові дії, які не увінчались жодним успіхом.

За тиждень росіяни "звільнили" на Сумщині вже п'ять населених пунктів. Якщо вірити цим зведенням, ворог давно мав би вичерпати список сіл на Сумщині. Але росіяни щоразу знаходять, що "звільнити" повторно,

– заявили в угруповуванні військ "Курськ".

Військові закликали не довіряти ворожу пропаганду та слідкувати лише за офіційною інформацією Генштабу ЗСУ. Також вони підкреслили, що ситуація на напрямку залишається контрольованою.

Також днями російське Міноборони заявляло про нібито окупацію Новокостянтинівки у Сумській області. Проте угруповування військ "Курськ спростувало цю інформацію та наголосило, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.