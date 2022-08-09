"Пообещание не остановить": пропагандисты рассказывают очередные мантры, что ОУН воевал "за немцев"

Россию никак не отпускает прошлое, которое пропагандисты изо всех сил пытаются искривить. К примеру, россиянам решили рассказать, как ОУН якобы воевала на стороне Германии в годы Второй мировой войны.

В России очень любят оправдывать нынешнюю войну привидениями прошлого. Одним из таких инструментов стало распространение фейков о сотрудничестве Организации украинских националистов с Германией во время Второй мировой войны. Цель таких действий проста – вложить россиянам в голову, что понятия "национализм" и "нацизм" якобы идентичны.

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Что в России называют преступлениями националистов

российские СМИ начали активно распространять материалы ФСБ о "преступлениях ОУН", правда, в "годы великой отечественной". Это важный момент – россияне не говорят о Второй мировой, потому что предпочитают забыть некоторые "интересные" моменты, к которым мы вернемся впоследствии.

В ФБС опубликовали материалы допросов представителей германской разведки в процессе Нюрнбергского трибунала – суда над военными преступниками нацистской Германии. В этих документах говорится, что якобы Евгения Коновальца – основателя и первого руководителя ОУН, завербовали для подрывной деятельности против Польши. Такая версия хорошо накладывается на то, что по историческим причинам Второй мировой войны между поляками и украинцами на Западе Украины были длительные конфликты.

После смерти Евгения Коновальца ОУН разделилось на так называемых "мельниковцев", под руководством Андрея Мельника, и на "бандеровцев" - под руководством Степана Бандеры, чье имя так пугает россиян.

В ФСБ "обвинили" Мельника в сотрудничестве с националистами той части Украины, которая оказалась в составе СССР для подрывной деятельности против коммунистов.

Манипуляции в истории о Бандере

Из "секретных материалов" о ФСБ получается странное дело - цитатами из допросов россияне подают общеизвестную информацию о Степане Бандере - то, что он сбежал из тюрьмы, в которую его заключили в тюрьму польские власти, например. Однако вспомнить факт о том, что Бандера в первые недели нападения Германии на СССР попал в концлагерь "Заксенгаузен". Этот факт ФСБ представляет осторожно как "прекращение сотрудничества через якобы присвоение Бандерой немецких денег".

Неожиданным моментом в российских документах стало упоминание Даниила Скоропадского – сына Павла Скоропадского, гетмана Украинского государства в 1918 году. Со ссылкой на допросы немцев, россияне утверждают, что Скоропадский-младший якобы сам предлагал немцам работу на них, но есть один момент – с начала Второй мировой войны Даниил Скоропадский по поручению отца работал в Великобритании.

И наиболее абсурдный вывод публикации россиян - целью ОУНовцев якобы была "честная и верная служба Германии".

Что скрывают сами россияне

Говоря о самой трагической войне в истории человечества, россияне освещают лишь одну ее часть – войну Германии против СССР. Однако здесь есть интересный момент – СССР вместе с Германией начали Вторую мировую войну, чего сейчас и сторонятся русские.

23 августа 1939 года, за считанные дни до нападения Германии на Польшу, в Москве было подписано соглашение "о ненападении", вошедшее в историю как пакт Молотова - Риббентропа. Если коротко – Германия и СССР обязались не нападать друг на друга. Однако до этого пакта был еще секретный протокол, которым была поделена Восточная Европа между двумя тоталитарными режимами.

1 сентября Германия напала на Польшу, а уже 17 сентября на территорию Запада Украины и Запада Беларуси, которые в то время были в составе Польши, вошли советские войска.

Еще одним не менее интересным моментом является общий парад в Бресте 22 сентября 1939, на котором были немецкие и советские военные.



Командиры немецких и советских войск на параде в Бресте / Фото немецких архивов

Но война между двумя тоталитарными режимами была лишь вопросом времени и пакт Молотова – Риббентроп первым нарушил Гитлер, напавший на СССР.

Сотрудничала ли ОУН с Германией

После советской оккупации Запада Украины в 1939 году все население региона стало жертвами террора и репрессий. "Асвободители" вызвали недоумение у местных жителей. Конечно, стремление украинцев к созданию собственного государства СССР не поддерживало.

После нападения Германии на СССР, в ОУН надеялись, что нацисты не будут столь категоричны по этому вопросу. Поэтому 30 июня во Львове Ярослав Стецько провозгласил Акт восстановления Украинского государства, соавтором которого был Степан Бандера. Немцам такой шаг не понравился, потому через 6 дней они задержали Бандеру и отправили его в концлагерь. Так фактически началась война ОУН, а позже и УПА сразу против двух тоталитарных режимов – немецкого и советского. Однако российская пропаганда пытается отбелить себя в этой истории.

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