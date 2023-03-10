Скабееву понесло: пропагандистка уверяет, что британцы будут есть диких белок
Российская пропаганда издает новые абсурдные тезисы по "нищете в Европе". Заморозить европейцев россиянам не удалось, так что теперь они прогнозируют "голод" в Великобритании.
Во время прямого эфира на российском канале пропагандистка Ольга Скабеева начала рассказывать, что в Великобритании готовятся подавать в ресторанах белок, потому что этих животных много в парках.
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Пропагандистка опозорилась заявлением о голоде в Великобритании
Скабеева заявила, что в Великобритании теперь "нехватка питания". Поэтому британцам вроде бы придется есть белок, живущих в парках.
Сегодня стало известно, что там в некоторых ресторанах будут подавать белок. Учитывая, что животных много в парках, почему бы их не есть, имея в виду нехватку питания. Но от решения помогать Зеленскому, снабжать оружием, они не отказываются. Будут жрать белок, но гаубицы поставят,
– сказала пропагандистка.
Свое высказывание она подытожила тем, что "надеяться на протесты" из-за воображаемого голода в Британии не стоит. Конечно, очевидно, что нет.
Российская пропаганда уже опозорилась
- Напомним, что еще осенью и зимой российские пропагандисты разгоняли сказки о том, что Европа замерзнет без российского газа.
- Они даже выпускали бестолковые ролики пытается высмеять европейцев. Однако ни Украина, ни Европа этой зимой не замерзли.