Российская пропаганда издает новые абсурдные тезисы по "нищете в Европе". Заморозить европейцев россиянам не удалось, так что теперь они прогнозируют "голод" в Великобритании.

Во время прямого эфира на российском канале пропагандистка Ольга Скабеева начала рассказывать, что в Великобритании готовятся подавать в ресторанах белок, потому что этих животных много в парках.

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Пропагандистка опозорилась заявлением о голоде в Великобритании

Скабеева заявила, что в Великобритании теперь "нехватка питания". Поэтому британцам вроде бы придется есть белок, живущих в парках.

Сегодня стало известно, что там в некоторых ресторанах будут подавать белок. Учитывая, что животных много в парках, почему бы их не есть, имея в виду нехватку питания. Но от решения помогать Зеленскому, снабжать оружием, они не отказываются. Будут жрать белок, но гаубицы поставят,

– сказала пропагандистка.

Свое высказывание она подытожила тем, что "надеяться на протесты" из-за воображаемого голода в Британии не стоит. Конечно, очевидно, что нет.

Российская пропаганда уже опозорилась