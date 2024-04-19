Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сказал 24 Каналу, что ПВО – единственный вид вооружения россиян, который они действительно прячут. Это такие виды как С-300, С-400, "Буки" и "Торы", которые комплексно работают на оккупированных территориях, в частности Крыму.
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Постоянно перемещают и прячут
Оккупанты используют С-300 для нанесения баллистических ударов по нашей территории и по мирным местам.
Они не держат ПВО долго на одном и том же месте в режиме контроля – их перемещают и прячут. В Мариупольском районе, по крайней мере, мы знаем много мест, где их прячут, но сказать, что сегодня прямо здесь она спрятана, сложно,
– подчеркнул Андрющенко.
Он добавил, что россияне используют большое количество макетов С-300 и С-400 пусковых и расставляют их для того, чтобы сбить с толку наши Силы обороны.
О чем это говорит? Даже танки легче найти. Были случаи, когда наши партизаны заходили на территорию базирования танков. А вот на территорию, где размещена ПВО, никогда не попадешь, ведь россияне к этому относятся серьезно,
– сказал советник городского головы Мариуполя.
Скоро увидим "охоту"
В минобороны России официально заявляли о "сбитии украинского беспилотника" в Мордовии. Андрющенко отметил,, что этот беспилотник пролетел от украинской границы примерно 830 километров. Поэтому россияне понимают, что их системы ПВО должны прикрывать Россию вглубь.
Я уверен, что у них нет такого количества ПВО и закрыты все важные регионы. Они понимают, что в зоне нашего внимания и заводы из военно-промышленного комплекса, и нефтеперерабатывающие заводы, и железнодорожные узлы, и даже летчики и операторы систем ПВО. Думаю, что мы скоро увидим "охоту" и на них,
– подчеркнул он.
Также он добавил, что все имеет свой конец, поскольку любой ресурс должен заканчиваться. Даже системы ПВО и ракеты изнашиваются, поэтому их необходимо модернизировать, ремонтировать и обслуживать.
Что известно о системах ПВО России
- Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 предназначен для уничтожения авиации, а также перехвата крылатых и баллистических ракет. ЗРК С-400 предназначены для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного слежения, стратегическими бомбардировщиками и баллистическими целями.
- "Бук" – зенитно-ракетный комплекс, предназначен для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, БПЛА и т. д.) на малых и средних высотах. ЗРК "Тор" предназначен для защиты на передовой. Его используют против украинских беспилотников.
- В Воздушных силах рассказывали, что российская ПВО "прореживается" в результате успешных атак Сил обороны по пусковым установкам. Их пытаются уничтожить с помощью противорадиолокационных ракет, артиллерии и FPV-дронов.
- Украина уже неоднократно наносила удар по Джанкою, а именно – по воинской части и аэродрому, успешно поражая вражеские РЛС и ПВО.