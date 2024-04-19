Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сказав 24 Каналу, що ППО – єдиний вид озброєння росіян, який вони дійсно ховають. Це такі види як С-300, С-400, "Буки" і "Тори", які комплексно працюють на окупованих територіях, зокрема Криму.
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Постійно переміщують і ховають
Окупанти використовують С-300 для завдання балістичних ударів по нашій території та по мирних місцях.
Вони не тримають ППО довго на одному і тому ж місці в режимі контролю – їх переміщують і ховають. У Маріупольському районі принаймні ми знаємо багато місць, де їх ховають, але сказати, що сьогодні прямо тут вона захована, складно,
– наголосив Андрющенко.
Він додав, що росіяни використовують велику кількість макетів С-300 та С-400 пускових і розставляють їх для того, щоб спантеличити наші Сили оборони.
Про що це каже? Навіть танки легше знайти. Були випадки, коли наші партизани заходили на територію базування танків. А от на територію, де розміщена ППО, ніколи не потрапиш, адже росіяни до цього ставляться серйозно,
– сказав радник міського голови Маріуполя.
Скоро побачимо "полювання"
У міноборони Росії офіційно заявляли про "збиття українського безпілотника" у Мордовії. Андрющенко наголосив на тому, що цей безпілотник пролетів від українського кордону приблизно 830 кілометрів. Відтак росіяни розуміють, що їхні системи ППО мають прикривати Росію вглиб.
Я впевнений, що в них немає такої кількості ППО і закрито всі важливі регіони. Вони розуміють, що в зоні нашої уваги і заводи з військово-промислового комплексу, і нафтопереробні заводи, і залізничні вузли, і навіть льотчики та оператори систем ППО. Думаю, що ми скоро побачимо "полювання" і на них,
– підкреслив він.
Також він додав, що все має свій кінець, оскільки будь-який ресурс має закінчуватись. Навіть системи ППО та ракети зношуються, тому їх необхідно модернізувати, ремонтувати та обслуговувати.
Що відомо про системи ППО Росії
- Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 призначений для знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет. ЗРК С-400 призначені для боротьби з літаками дальнього радіолокаційного стеження, стратегічними бомбардувальниками, балістичними цілями тощо.
- "Бук" – зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА тощо) на малих та середніх висотах. ЗРК "Тор" призначений для захисту на передовій. Його використовують проти українських безпілотників.
- У Повітряних силах розповідали, що російська ППО "проріджується" внаслідок успішних атак Сил оборони по пускових установках. Їх намагаються знищити за допомогою протирадіолокаційних ракет, артилерії та FPV-дронів.
- Україна вже неодноразово завдавала удару по Джанкою, а саме – по військовій частині та аеродрому, успішно вражаючи ворожі РЛС та ППО.