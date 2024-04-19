Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сказав 24 Каналу, що ППО – єдиний вид озброєння росіян, який вони дійсно ховають. Це такі види як С-300, С-400, "Буки" і "Тори", які комплексно працюють на окупованих територіях, зокрема Криму.

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Постійно переміщують і ховають

Окупанти використовують С-300 для завдання балістичних ударів по нашій території та по мирних місцях.

Вони не тримають ППО довго на одному і тому ж місці в режимі контролю – їх переміщують і ховають. У Маріупольському районі принаймні ми знаємо багато місць, де їх ховають, але сказати, що сьогодні прямо тут вона захована, складно,

– наголосив Андрющенко.

Він додав, що росіяни використовують велику кількість макетів С-300 та С-400 пускових і розставляють їх для того, щоб спантеличити наші Сили оборони.

Про що це каже? Навіть танки легше знайти. Були випадки, коли наші партизани заходили на територію базування танків. А от на територію, де розміщена ППО, ніколи не потрапиш, адже росіяни до цього ставляться серйозно,

– сказав радник міського голови Маріуполя.

Скоро побачимо "полювання"

У міноборони Росії офіційно заявляли про "збиття українського безпілотника" у Мордовії. Андрющенко наголосив на тому, що цей безпілотник пролетів від українського кордону приблизно 830 кілометрів. Відтак росіяни розуміють, що їхні системи ППО мають прикривати Росію вглиб.

Я впевнений, що в них немає такої кількості ППО і закрито всі важливі регіони. Вони розуміють, що в зоні нашої уваги і заводи з військово-промислового комплексу, і нафтопереробні заводи, і залізничні вузли, і навіть льотчики та оператори систем ППО. Думаю, що ми скоро побачимо "полювання" і на них,

– підкреслив він.

Також він додав, що все має свій кінець, оскільки будь-який ресурс має закінчуватись. Навіть системи ППО та ракети зношуються, тому їх необхідно модернізувати, ремонтувати та обслуговувати.

Що відомо про системи ППО Росії