Авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що у Джанкої були знищені боєкомплекти, які зберігалися в одному місці. Цілком вірогідно, що ударною хвилею якщо навіть не знищено повністю, то суттєво пошкоджено антени систем С-400, які там перебували.

Дивіться також Удар по аеродрому в Криму: ГУР назвало 9 об'єктів, які знищили чи критично пошкодили ЗСУ

Важливість знищення російських РЛС

Суттєво важлива частина протиповітряної оборони – це радіолокаційна система, яка виявляє командний пункт.

Система ППО на аеродромі в Джанкої не буде працювати певний час, поки не привезуть нову. Ми вже мали досвід, коли росіяни з Калінінграда притягували С-400 для того, щоб забезпечити "захист" Криму,

– підкреслив Храпчинський.

Зараз є певна низка операцій, яку українські військові проводять глибоко в Росії – наприклад, знищення систем, які дозволяють моніторити повітряний простір України. Це стратегічні рішення з боку Збройних Сил України для того, щоб надати більше можливостей щодо просування або знищення ракетних обстрілів або, наприклад, підльоту російських літаків.

Радіолокаційні станції можуть бачити навіть розгортання систем Patriot на прикордонні Сумщини та Чернігівщини. Ми маємо в них потребу, бо російські літаки зі своєї території пускають дуже далеко КАБи та крилаті ракети по Україні. Тому найкращий варіант розв'язання цієї проблеми – знищення цих систем,

– сказав авіаексперт.

Він додав, що знищувати РЛС можна шляхом розгортання або наземних систем на кшталт Patriot або використання авіації, наприклад, сучасних літаків F-16. Саме такі стратегічні операції допоможуть розв'язати питання щодо безпечного знаходження і наземних систем, і літаків у повітрі на території України.

Вибухи у Росії: останні новини