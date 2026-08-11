Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему особенно важно выводить из строя объекты энергетики перед воздушными атаками и как этот опыт можно использовать в дальнейшем. По его оценке, после Крыма подобный подход может распространиться уже на территорию России.
Удары по энергетике ослабляют ПВО
Российские зенитно-ракетные комплексы в оккупированном Крыму не зависят от гражданской электросети полностью. Они имеют автономные источники питания на дизельном топливе или бензине, однако в обычном режиме подключаются к общей сети, чтобы не тратить топливо и не изнашивать генераторы.
Любой зенитно-ракетный комплекс имеет автономное питание. Но в основном такие установки работают от гражданских электросетей, чтобы экономить топливо и ресурс генераторов,
– пояснил Свитан.
После отключения внешнего питания комплексам требуется время, чтобы перейти в автономный режим. Для одних систем это могут быть секунды, для других – десятки минут, а скорость переключения зависит и от технических возможностей, и от работы экипажа. Часть генераторов при этом может не запуститься или не обеспечить необходимой мощности.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Особенно перед воздушной атакой важно вывести из строя энергетику. Во время перехода на генераторы есть промежуток времени, когда часть ПВО может остаться без питания,
– подчеркнул военный эксперт.
Такие удары перед основной атакой создают для российской ПВО дополнительное уязвимое окно. Даже короткий перерыв в питании может затруднить работу части комплексов в момент, когда им нужно максимально быстро реагировать на воздушные цели.
После Крыма – энергетика России
Опыт ударов по энергетической инфраструктуре оккупированного Крыма может стать моделью для дальнейших операций уже на территории России. Одним из уязвимых мест он называет само устройство российской энергосистемы: страна растянута на тысячи километров с запада на восток, генерация распределена неравномерно, а передача электроэнергии между регионами зависит от магистральных сетей, линий электропередачи и подстанций.
У россиян есть еще одна ахиллесова пята – линейность передачи электроэнергии. Это около 7 тысяч километров территории с запада на восток, а генерация в разных часовых поясах неравномерна,
– пояснил Свитан.
Для европейской части России важными остаются и балансирующие мощности. Атомные электростанции эксперт сразу исключил из числа возможных целей, зато обратил внимание на генерацию, работающую на угле, мазуте или газе. Нарушение поставок топлива и работы таких объектов, по его словам, может сократить доступные мощности прежде всего для российского военно-промышленного комплекса
На Крыме сейчас "набьют руку" – поймут, в какой последовательности и по какому алгоритму выводить из строя энергетику. А дальше перейдут уже на российскую территорию, к Уралу. Так это точно,
– считает военный эксперт.
Свитан предположил, что такое направление может стать одной из задач на осень. Речь идет о последовательном затруднении работы российской энергетики и сокращении возможностей, которые она предоставляет военному производству.
Свитан назвал уязвимое место российской ПВО: смотрите видео