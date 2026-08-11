Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому енергетику особливо важливо виводити з ладу перед повітряними атаками та як цей досвід можуть використати надалі. За його оцінкою, після Криму подібний підхід може поширитися вже на територію Росії.

Удари по енергетиці послаблюють ППО

Російські зенітно-ракетні комплекси в окупованому Криму не залежать від цивільної електромережі повністю. Вони мають автономні джерела живлення на дизелі або бензині, однак у звичайному режимі підключаються до загальної мережі, щоб не витрачати пальне та не зношувати генератори.

Будь-який зенітно-ракетний комплекс має автономне живлення. Але переважно такі установки працюють від цивільних електромереж, щоб берегти пальне і ресурс генераторів,

– пояснив Світан.

Після зникнення зовнішнього живлення комплексам потрібен час, щоб перейти на автономний режим. Для одних систем це можуть бути секунди, для інших – десятки хвилин, а швидкість перемикання залежить і від технічних можливостей, і від роботи екіпажу. Частина генераторів при цьому може не запуститися або не забезпечити необхідної потужності.

Особливо перед повітряною атакою важливо вибивати енергетику. Під час переходу на генератори є проміжок часу, коли частина ППО може залишитися без живлення,

– наголосив військовий експерт.

Такі удари перед основною атакою створюють для російської ППО додаткове вразливе вікно. Навіть коротке порушення живлення може ускладнити роботу частини комплексів у момент, коли їм потрібно максимально швидко реагувати на повітряні цілі.

Після Криму – енергетика Росії

Досвід ударів по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму може стати моделлю для подальших операцій уже на території Росії. Одним із вразливих місць він називає саму будову російської енергосистеми: країна розтягнута на тисячі кілометрів із заходу на схід, генерація розподілена нерівномірно, а передача електроенергії між регіонами залежить від магістральних мереж, ліній електропередачі та підстанцій.

У росіян є ще одна ахіллесова п'ята – лінійність передачі електроенергії. Це близько 7 тисяч кілометрів території із заходу на схід, а генерація по різних часових поясах нерівномірна,

– пояснив Світан.

Для європейської частини Росії важливими залишаються й балансуючі потужності. Атомні електростанції експерт одразу виключив із можливих цілей, натомість звернув увагу на генерацію, яка працює на вугіллі, мазуті або газі. Порушення постачання палива й роботи таких об'єктів, за його словами, може скоротити доступні потужності передусім для російського військово-промислового комплексу

По Криму зараз "наб'ють руку" – зрозуміють, у якій послідовності й за яким алгоритмом вибивати енергетику. А далі перейдуть уже на російську територію, до Уралу. Так це точно,

– вважає військовий експерт.

Світан припустив, що такий напрямок може стати одним із завдань на осінь. Йдеться про послідовне ускладнення роботи російської енергетики та скорочення можливостей, які вона дає військовому виробництву.

Світан назвав вразливе місце російської ППО: дивіться відео