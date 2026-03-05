ОАЭ купили у России ЗРК "Панцирь", а те перехватывают меньше "Шахедов", чем Patriot – баллистику

Объединенные Арабские Эмираты в свое время приобрели у России около 50 ЗРК "Панцирь" для борьбы с беспилотниками. Однако на практике эти системы оказались менее эффективными, чем ожидалось.

По официальным данным ОАЭ по состоянию на 4 марта, страна перехватила все 8 иранских крылатых ракет, а также 175 из 189 баллистических ракет (еще 13 упали в море). В то же время из 947 дронов удалось сбить 876. Об этом пишет Defense Express.

Как российская ПВО "подвела" ОАЭ?

Это означает, что эффективность перехвата крылатых ракет составляет 100%, баллистических – более 99%, а беспилотников – около 93%. Такая разница объясняется тем, что для борьбы с ракетами Эмираты используют современные системы Patriot PAC-3 и THAAD, которые хорошо справляются с этими угрозами.

Зато против дронов в основном применяют российские комплексы "Панцирь", и именно с ними возникают трудности.

ОАЭ заказали "Панцири" еще в 2000 году – 50 установок на сумму около 734 миллионов долларов. Часть из них впоследствии реэкспортировали в другие страны, поэтому сейчас у страны может оставаться примерно 42 комплекса.

Они установлены на немецком шасси MAN, а в 2019 году планировалась их модернизация.

В то же время Иран атакует ОАЭ дронами типа Shahed-136 и их российской версией "Герань-2", которые производят в России. Это еще раз свидетельствует о сложности борьбы с массированными атаками беспилотников даже при наличии современной системы ПВО.

Что известно об атаках Ирана на ОАЭ?