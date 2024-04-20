Украинская ПВО сбила ракету Х-32, которую Россия разработала в 2023 году, – СМИ

Украинская противовоздушная оборона сбила российскую сверхзвуковую крылатую ракету Х-32. Известно, что ее изготовили в прошлом году.

В частности, эта сбитая ракета Х-32 была произведена в 3 квартале 2023 года. Об этом сообщили в пятницу, 19 апреля, в телеграм-канале "Полковник ГШ".

Смотрите также Могут ли оккупанты оборудовать ракеты Х-32 кассетными боеприпасами: в Воздушных силах объяснили

Сбили вражескую ракету Х-32

Сообщается, что российская Х-32 была поражена зенитной ракетой.

На обнародованных снимках видны обломки ракеты с отверстиями от поражающих элементов в правой консоли крыла.



Российская ракета Х-32 / Фото "Полковник ГШ"



Пораженная российская ракета Х-32 / Фото "Полковник ГШ"

ВСУ сбили самолет Ту-22М3

Украина сбила вражеский самолет Ту-22МЗ, который накануне атаковал Украину. Это результат совместной операции нашей разведки и Воздушных сил ВСУ.

"Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине, во время полета. Он наносил удары по Украине", – рассказали источники 24 Канала в ГУР.

По данным собеседника, уничтожение Ту-22МЗ – это операция украинской разведки. Более того, после уничтожения вражеского бомбардировщика другой, который летел за ним, развернулся.

По вражескому самолету попали из зенитного ракетного комплекса С-200.

– это глубокая модернизация ракеты Х-22 класса "воздух-поверхность". В конце 2016 года ракету X-32 официально приняли на вооружение. Носителем такой ракеты может быть истребитель Ту-22М3М. Скорость полета X-32 составляет 3,5–4,6 махов, дальность полета благодаря увеличенным бакам составляет 600 – 1000 километров.