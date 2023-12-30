Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что ведется постоянное сотрудничество с польской и румынской сторонами. Он также подчеркнул, что российская ракета не в первый раз заходит в воздушное пространство других государств.
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Есть полное понимание
Юрий Игнат не ответил на вопрос, почему Польша не сбила ракету, зашедшую в ее воздушные простые. По его словам, это нужно уточнять у польской стороны. Он подчеркнул, что то, какие консультации проводили в стране по этому поводу, обнародовано не будет.
В то же время, он отметил, что со стороны Польши нет никаких обвинений.
Всякое может случаться. Идет сбивание ракет, идет мощная атака. Оно может долетать до соседних государств,
– сказал Юрий Игнат.
По его словам, это одна из причин, почему Украина нуждается в большей защите.
Российская ракета в Польше: главное
- В Варшаве пригрозили Москве более жесткой реакцией ", чем в предыдущий раз, когда ракета упала на территории государства. Это отметил заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский. Он поделился деталями встречи с временным поверенным в делах России Андреем Ордашем.
- Как отметил Бартошевский, Ордаш после встречи должен был четко понять, что "повторение таких попыток вызовет более жесткую реакцию со стороны Республики Польши, поскольку это испытание нашей эффективности и нашего подхода к обороне".
- По его словам, если в будущем ракета страны-агрессорки "пролетит еще немного дальше на польскую территорию, она будет сбита".