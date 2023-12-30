Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що ведеться постійна співпраця із польською та румунською стороною. Він також наголосив, що російська ракета не вперше заходить у повітряний простір інших держав.
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Є повне розуміння
Юрій Ігнат не відповів на питання, чому Польща не збила ракету, яка зайшла в її повітряний прості. За його словами, це потрібно уточнювати у польської сторони. Він наголосив, що те, які консультації проводили в країні з цього приводу оприлюднено не буде.
Водночас він зазначив, що з боку Польщі немає жодних звинувачень.
Всяке може траплятись. Йде збиття ракет, йде потужна атака. Воно може долітати до сусідніх держав,
– сказав Юрій Ігнат.
За його словами, це одна з причин, чому Україна потребує більше захисту.
Російська ракета в Польщі: головне
- У Варшаві пригрозили Москві "жорсткішою реакцією", ніж попереднього разу, коли ракета впала на території держави. На цьому наголосив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський. Він поділився деталями зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Росії Андрєєм Ордашем.
- Як зазначив Бартошевський, Ордаш після зустрічі мав чітко зрозуміти, що "повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Республіки Польщі, оскільки це випробування нашої ефективності та нашого підходу до оборони".
- За його словами, якщо у майбутньому ракета країни-агресорки "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита".