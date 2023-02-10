Российская ракета над Румынией: что говорят у генсека НАТО

Российские крылатые ракеты, вероятно, нарушили воздушное пространство Румынии, являющейся членом НАТО. Поэтому журналисты обратились за комментариями к генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу.

Представительница Генсека Альянса решила сослаться на заявление Минобороны Румынии. То есть Альянс разделяет позицию о том, что никаких ракет в воздушном пространстве страны вроде бы не было.

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Реакция НАТО на инцидент

У пресс-секретаря Йенса Столтенберга спросили о российских ракетах над Румынией, ведь как утверждает украинская сторона, было зафиксировано нарушение воздушного пространства члена НАТО. Однако пресс-секретарь Генсека Альянса, ссылаясь на заявление минобороны Румынии, фактически отказалась давать комментарий по этому поводу.

НАТО, по всей видимости, полностью разделяет позицию о том, что ракет в воздушном пространстве Румынии не было.

Российские ракеты над Румынией и Молдовой.

Во время массированной ракетной атаки по Украине утром 10 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что 2 крылатых ракеты "Калибр" нарушили воздушное пространство Молдовы, а впоследствии и Румынии, после чего вернулись в пространство Украины в районе Черновицкой области.

В Молдове сразу подтвердили пролет ракеты. Стоит отметить, что в Кишиневе говорили только об одной цели. Однако МИД страны уже вызвал российского посла для выражения протеста из-за инцидента. Это уже по меньшей мере третье нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами.

Однако в Бухаресте отрицают пролет ракет над своей территорией – мол, ракеты россиян зафиксировали в 35 километрах от своей границы.

В воздушных силах пообещали предоставить определенные данные и материалы с радаров, где были зафиксированы пролеты ракет над Румынией. По уточнению спикера, их могло быть 2, говорится о ракетах типа "Калибр". Также там подчеркнули, что Россия уже трижды использовала воздушное пространство Молдовы для нанесения ударов по Западу Украины.