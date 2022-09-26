Российская ракета попала в аэропорт в Кривом Роге, его инфраструктура разрушена, – ОВА

Россияне вечером 26 сентября атаковали аэропорт в Кривом Роге. Его инфраструктура разрушена.

Оккупанты запустили ракету типа Х-59 по аэропорту. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ранее Враг атаковал Кривой Рог и Очаков иранскими дронами-камикадзе "Шахид-136"

Инфраструктура аэропорта разрушена. Резниченко отметил, что дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно.

Люди во время удара не пострадали.

Предыдущие обстрелы Днепропетровщины

Россияне ночью 26 сентября накрывали Никопольщину реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией. Оккупанты 9 раз ударили по 4 общинам: Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской. В города и села Днепропетровщины прилетели около 130 российских снарядов.

По Никополю попали трижды. Там повреждено почти 40 домов, более 20 хозяйственных построек, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач.

Атаки на Кривой Рог

Оккупанты 14 сентября попали по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом Роге. Они выпустили сразу 7 ракет Х-22 из самолетов стратегической авиации.

Тогда поднялся уровень воды в реке Ингулец. Были подтоплены улицы, поэтому людей эвакуировали.

15 сентября снова было 2 "прилета" в районе гидротехнических сооружений. Захватчики попали по гидротехническим сооружениям. Люди не пострадали.

16 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Кривой Рог. Вновь сообщали о серьезных разрушениях гидротехнических сооружений.

Впоследствии россияне избрали новую тактику. 22 сентября они атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе "Шахид-136". В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который оперативно ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

Неспокойно в этот вечер было не только в Кривом Роге. В Одессе также прогремел взрыв. Только после этого в регионе была объявлена ​​воздушная тревога. Предполагают, что это могла быть новая атака дронами.

Ранее – Кривой Рог обстреляли из РСЗО: видео