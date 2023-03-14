Российская ракета попала в центр города: Зеленский показал жуткие кадры Краматорска
Источник:Владимир Зеленский
Утром 14 марта российские террористы ударили по Краматорску. Российская ракета попала в центр города. Есть жертва и раненые. На жестокий и циничный обстрел уже отреагировал президент.
Владимир Зеленский показал жуткие кадры последствия российского удара. Президент подчеркнул, что Россия продолжает воевать с мирным населением.
Важно Удар по домам в Краматорске: один из раненых скончался в больнице
Российские террористы ударили по жилым домам
Глава государства сообщил, что российская ракета попала в центр города. В результате обстрела повреждены шесть многоэтажек.
Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, наказывающему за убийство. Да обязательно будет,
– подчеркнул украинский лидер.
Оккупанты ударили ракетой по Краматорску: смотрите видео
Сейчас известно о по меньшей мере трех пострадавших. К сожалению, один человек погиб. Спасательные работы продолжаются. "Мои соболезнования родным", – отметил президент.
Что известно о ракетном ударе России по Краматорску
- Около 08:30 14 марта российские военные обстреляли Краматорск. По предварительной информации, повреждены шесть многоэтажек.
- Оккупанты попали в многоквартирный дом. Разрушен подъезд.
- К сожалению, один из раненых в результате обстрела погиб в больнице. Еще трем пострадавшим оказывают помощь медики.
- Людей ищут под завалами. Поисковые работы продолжаются, окончательное количество пострадавших устанавливается.
- Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.