Российская ракета попала в центр города: Зеленский показал жуткие кадры Краматорска

Утром 14 марта российские террористы ударили по Краматорску. Российская ракета попала в центр города. Есть жертва и раненые. На жестокий и циничный обстрел уже отреагировал президент.

Владимир Зеленский показал жуткие кадры последствия российского удара. Президент подчеркнул, что Россия продолжает воевать с мирным населением.

Важно Удар по домам в Краматорске: один из раненых скончался в больнице

Российские террористы ударили по жилым домам

Глава государства сообщил, что российская ракета попала в центр города. В результате обстрела повреждены шесть многоэтажек.

Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, наказывающему за убийство. Да обязательно будет,

– подчеркнул украинский лидер.

Оккупанты ударили ракетой по Краматорску: смотрите видео

Сейчас известно о по меньшей мере трех пострадавших. К сожалению, один человек погиб. Спасательные работы продолжаются. "Мои соболезнования родным", – отметил президент.

Что известно о ракетном ударе России по Краматорску