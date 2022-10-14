Почему очевидно, что россияне сами обстреляли многоэтажку в Белгороде: детальный разбор

В российском Белгороде 13 октября в многоэтажку попала ракета. Доказать, что в этом виноваты сами же оккупанты, совсем несложно.

Инцидент произошел примерно в 12:40. Российские пропагандисты традиционно начали обвинять в обстреле Украину.

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Россияне ударили по дому в Белгороде

Российская ракета 13 октября попала по многоэтажке в Белгороде. Пропагандисты, конечно же, начали обвинять в атаке ВСУ.

Однако они сами же предоставили кучу доказательств причастности к удару именно оккупационных войск.



Повреждения дома в Белгороде / Фото InformNapalm

В частности, в ряде российских телеграмм-каналов опубликовали фото повреждения дома после удара.

Найти его на карте Белгорода не сложно, ведь адрес дома также известен – улица Губкина, 42Г.



Красная стрелка указывает, как летела ракета / Фото InformNapalm

Красная стрелка на фото указывает направление удара. Прилет ракеты был виден на видео, обнародованном после инцидента. Обломки же свалились на угол магазина "Пятёрочка".

В свою очередь, зеленая стрелка показывает ракурс съемки последствий атаки. Потому это не может быть украинская ракета. Ее ведь запускали с северо-востока Белгорода.



Ракету запускали россияне / Фото InformNapalm

Кроме того, в ряде российских пабликов сообщали о неудачном запуске ракет по Харьковской области. Также были сообщения о работе российской системы ПВО.

Пропагандисты заявляли о неудачном запуске ракеты / Фото InformNapalm

Кратко о разрушении многоэтажки в Белгороде

Оккупанты 13 октября разрушили верхний этаж высотки в Белгороде.

Сначала российские телеграмм-каналы сообщили о неудачном запуске, однако, когда стало известно о разрушении, все об этом забыли и обвинили в обстреле ВСУ.

В частности, губернатор Белгородской области опубликовал, а затем удалил фото последствий удара по Белгороду. Он также обвинил в обстреле украинских военных.

Его заместитель сообщил, что жертв после повреждения дома нет.

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