Шага назад не будет: НАТО "не видит" провокаций России на границе не просто так

Недавно российская ракета пересекла воздушное пространство Румынии, которая входит в НАТО. Общество ожидало, что Альянс признает это прямой агрессией. Однако союз избегал комментариев, потому что это может иметь серьезные последствия и шага назад не будет.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил польский общественный деятель, ученый Ришард Купидура. По его словам, есть четкие алгоритмы, когда такие провокации НАТО можно считать прямой агрессией.

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Этот инцидент можно считать прямой агрессией

Известно, что недавно несколько российских самолетов залетели из Калининграда близко к воздушному пространству Польши. По мнению Купидуры, нужны однозначные заявления от лидера Альянса США о том, что такие провокации России НАТО могут считать прямой агрессией.

Ученый добавил, что у него не было ожиданий, что союз применит 5 статью договора НАТО, которая предусматривает, что участник Альянса, подвергшийся вооруженному нападению, может рассчитывать на помощь со стороны других.

Он вспомнил, что недавно российская ракета пересекла воздушное пространство Румынии. Купидура отметил, что война идет прямо за границей НАТО, а Россия никогда не подтвердит, что целенаправленно запустила ракету в стану, которая входит в Альянс.

Здесь есть вопросы ответственности стран НАТО, потому что если мы скажем: "Да, это была прямая агрессия", то последствия этого будут большими. Тогда уже шага назад не будет,

– подчеркнул он.

Купидура о реакции на падения российских ракет в странах НАТО: смотрите видео

Реакции на ракету в воздушном пространстве НАТО