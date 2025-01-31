"Новая ядерная" ракета Путина: есть 2 причины, почему она никак не взлетит

Российская ракета "Сармат" не является новой разработкой России. Ее произвели еще в прошлом веке в Днепре, страна-агрессор поставляла только свои двигатели. Однако все же Кремль решил сделать из нее собственную новую ракету, хотя имеет некоторые проблемы с запуском.

Так, почти все попытки запустить "Сармат" были неудачными. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков, отметив, что есть две причины, одна из которых – сам Путин.

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Почему "Сармат" никак не взлетит

По словам эксперта, Россия имеет необходимый технический уровень и нет проблем, чтобы продолжать разрабатывать ракеты "Сармат". Единственное, что мешает у россиян – деградация ракетно-космической отрасли и давление со стороны власти.

Путину нужно продолжать пугать мир, ему важно, чтобы "Сармат" взлетел, поразил какую-то цель, что стало бы поводом для российских пропагандистов "похвалить" свою страну.

Если же интенсивность боевых действий уменьшится, уже не будут так сильно давить на разработчиков, то может через год или два россияне эту ракету и заведут. В этой ракете нет ничего нового,

– подчеркнул он.

"Сармат" произвели на основе другой ракеты еще в 1970-х годах в Украине. Стартовый вес этой ракеты сначала составлял 200 тонн, она могла пролететь 12 – 14 километров и нести самую мощную боевую часть в мире.

После этого ракету неоднократно совершенствовали и сделали версию Р-36М2. Она стала копией – преемником "Воеводы", разработанной на украинском "Южмаше" в Днепре. Однако двигатели к ней разрабатывали в Москве.

Затем мы эту ракету обслуживали, за ней осуществляли авторский надзор, который прекратили в 2014 году, мы прекратили продление гарантийных сроков. Тогда Россия была вынуждена перейти на производство собственной ракеты. Это как раз и есть "Сармат",

– пояснил Кочетков.

Россияне осуществили уже по меньшей мере 4 неудачные попытки запуска этой ракеты. Последняя завершилась тем, что ракета сдетонировала в шахте, оставив огромный кратер и уничтожив полигон. Это стало для оккупантов настоящей катастрофой.

Испытательную шахту нужно строить снова, что является долгим процессом. В конце концов, россияне не понимают, что случилось во время этого пуска. Они остановились, но работать продолжают,

– отметил эксперт.

Кстати, в Business Insider сообщили, что неудачи с запуском этой ракеты ставит под сомнение амбиции России сохранить паритет в количестве межконтинентальных баллистических ракет с США. Если страна-агрессор не будет иметь прогресса по запуску, она будет вынуждена удовлетвориться предыдущими версиями ракеты.