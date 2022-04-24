Российская ракета убила одесситку Валерию Глодан и ее 3-месячного младенца

24 апреля 2022 , 04:06
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Зеленый театр

Российская ракета в субботу, 23 апреля, попала в жилой дом в Одессе. Погибли 8 человек. Среди них – одесситка Валерия Глодан, ее мама и 3-месячная дочь.

Юрий Глодан – муж Валерии – поделился фотографиями семьи. Он отметил, что погибшие родные – навсегда в сердцах.

Заметьте Россия пустила на Одессу 7 ракет, погибли 8 человек, – Зеленский

Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах,
– написал Юрий.

Украинцы оставили много участливых комментариев. Предлагаем просмотреть самые щемящие:

  • "Светлая память. Невероятное горе сегодня пришло в Одессу";
  • "У меня нет слов, чтобы выразить все свои соболезнования, но молюсь. Мое сердце сейчас с вами";
  • Это страшная боль. Это ужас. Нет слов и советов.... Хочется кричать".

Что известно о Валерии

  • Погибшей было 27 лет.
  • Изучала журналистику в Одесском университете имени Мечникова.
  • Работала бренд-менеджером и пиарщицей.

Валерия Глодан, ее мать и маленькая дочь / Фото Юрия Глодана и "Зеленого театра"

Ракетный удар по Одессе

В канун Пасхи Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Владимир Зеленский сообщил, что выпустили 7 ракет с территории Каспийского моря. Из них 2 – удалось сбить.

Российская ракета попала в жилой дом. Погибли 8 человек. Еще 18 – пострадали.

Президент заявил, что убивать детей – это, похоже, новая национальная идея России. Однако россияне будут отвечать за каждую смерть.

Важно – Зеленский об обстреле Одессы: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало