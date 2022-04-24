Российская ракета убила одесситку Валерию Глодан и ее 3-месячного младенца

Российская ракета в субботу, 23 апреля, попала в жилой дом в Одессе. Погибли 8 человек. Среди них – одесситка Валерия Глодан, ее мама и 3-месячная дочь.

Юрий Глодан – муж Валерии – поделился фотографиями семьи. Он отметил, что погибшие родные – навсегда в сердцах.

Заметьте Россия пустила на Одессу 7 ракет, погибли 8 человек, – Зеленский

Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах,

– написал Юрий.

Украинцы оставили много участливых комментариев. Предлагаем просмотреть самые щемящие:

"Светлая память. Невероятное горе сегодня пришло в Одессу";

"У меня нет слов, чтобы выразить все свои соболезнования, но молюсь. Мое сердце сейчас с вами";

Это страшная боль. Это ужас. Нет слов и советов.... Хочется кричать".

Что известно о Валерии

Погибшей было 27 лет.

Изучала журналистику в Одесском университете имени Мечникова.

Работала бренд-менеджером и пиарщицей.

Валерия Глодан, ее мать и маленькая дочь / Фото Юрия Глодана и "Зеленого театра"

Ракетный удар по Одессе

В канун Пасхи Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Владимир Зеленский сообщил, что выпустили 7 ракет с территории Каспийского моря. Из них 2 – удалось сбить.

Российская ракета попала в жилой дом. Погибли 8 человек. Еще 18 – пострадали.

Президент заявил, что убивать детей – это, похоже, новая национальная идея России. Однако россияне будут отвечать за каждую смерть.

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