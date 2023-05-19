Детали рассказал глава канцелярии президента Польши Павел Шрот. Он отметил, что боеголовка имеет одну особенность.

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Коварство российских оккупантов

"Что касается боеголовки – она обнаружена, ее исследуют соответствующие учреждения. Она особенная, потому что сделана из бетона", – сказал Павел Шрот.

Руководитель канцелярии президента сообщил, что он "предполагает, что она была установлена в такой форме, чтобы эта старая модель ракеты могла ввести в заблуждение украинскую противовоздушную оборону".

Как он заверил, взрывчатки в ней не было.

Уйдет ли министр обороны Польши в отставку

На вопрос журналиста о последствиях, связанных с ракетным делом, глава кабинета президента Дуды ответил, что в канцелярии президента не было предложений об отставке генерала, генералитета или министра национальной обороны Мариуша Блащака.

Павел Шрот отметил, что не ждет просьб об отставке. И, как он отметил, представители правительства прямо говорят, что, учитывая позицию, сформулированную президентом, выдвижение подобных требований пока неоправданно.

Мы должны прекратить этот сериал, который вредит интересам нашей родины,

– подчеркнул он.

Расследование дела забрали у военных прокуроров. В пятницу было объявлено, что дело взяла на себя Национальная прокуратура.

Что известно о падении российской боеголовки в Польше

27 апреля в польском Замостье, что примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли остатки неустановленного военного объекта Окружная прокуратура в Гданьске начала расследование по этому делу.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты, обломки которой недавно были обнаружены на севере Польши – хотя военные отслеживали ее и пытались искать.

Это уже не первый случай падения российских ракет в Польше. Так, 15 ноября во время массированного ракетного обстрела Украины Россией в польском городе Пшеводув упали две ракеты. Тогда погибли два фермера, 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек, работавшие на агропредприятии.

А 27 апреля на севере Польши в лесополосе обнаружили элементы военного объекта, сначала были предположения, что это дрон. Но впоследствии выяснилось, что это ракета класса "воздух – земля" российского происхождения.