В Польше представители оппозиционной партии "Гражданская платформа" рассказали о подаче заявления в прокуратуру о возможном ненадлежащем невыполнении своих обязанностей министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Собственно, только недавно было подтверждено, что еще в декабре в Польше упала ракета.
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"Первое решение – увольнение"
Отметим, что недовольны чиновником такие депутаты, как Цезари Томчик, Томаш Семоняк и Чеслав Мрочек. По их словам, Мариуш Блащак должен уйти с должности министра обороны.
Первое решение, которое должно быть принято в воскресенье (14 мая 2023 – 24 Канал), – это увольнение министра обороны Мариуша Блащака,
– подчеркнул глава "Гражданской платформы" Дональд Туск.
Важно, что остатки ракеты были обнаружены в конце апреля возле города Замостье. Это примерно в 15 километрах от Быдгоща.
На оружии были надписи на русском языке. Однако сколько времени ракета лежала в лесу – неизвестно.
Вероятно, речь идет о Х-55.
- Следует сказать, что после обнаружения находки в Варшаве начали предполагать, что это остатки ракеты, которая якобы была запущена из польского полигона. Скажем, при обучении или испытаниях систем ПВО.
- Однако впоследствии Технологический институт Воздушных сил установил, что это, вероятно, крылатая ракета Х-55. Скорее всего, прилетела она с востока, но более важно то, что такое вооружение не хранится даже на складах в Польше.
- В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк констатировал, что обломки Х-55 в Польше – это удивительная история. Он призвал не вдаваться сильно в фантазию, ведь это очень опасно.
- Он также сослался на предварительные выводы Польского технического института относительно того, что это за обломки, и подчеркнул, что сейчас важно дождаться официальной позиции Варшавы.