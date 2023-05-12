В Польше представители оппозиционной партии "Гражданская платформа" рассказали о подаче заявления в прокуратуру о возможном ненадлежащем невыполнении своих обязанностей министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Собственно, только недавно было подтверждено, что еще в декабре в Польше упала ракета.

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"Первое решение – увольнение"

Отметим, что недовольны чиновником такие депутаты, как Цезари Томчик, Томаш Семоняк и Чеслав Мрочек. По их словам, Мариуш Блащак должен уйти с должности министра обороны.

Первое решение, которое должно быть принято в воскресенье (14 мая 2023 – 24 Канал), – это увольнение министра обороны Мариуша Блащака,

– подчеркнул глава "Гражданской платформы" Дональд Туск.

Важно, что остатки ракеты были обнаружены в конце апреля возле города Замостье. Это примерно в 15 километрах от Быдгоща.

На оружии были надписи на русском языке. Однако сколько времени ракета лежала в лесу – неизвестно.

Вероятно, речь идет о Х-55.