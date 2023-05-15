Разговор состоится в понедельник, 15 мая. Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач.

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Сегодня президент поговорит с генеральным секретарем НАТО, мы также находимся в контакте с нашими американскими союзниками, будем говорить об этой ситуации.

– сказал Пшидач.

Он добавил, что сначала будут разбираться, откуда ракета прилетела и как она оказалась на территории Польши. Остальные подробности пока неизвестны. По всей вероятности, их обнародуют уже после разговора.

Обратите внимание! Польша входит в НАТО. Угроза для одного из членов означает угрозу всему Альянсу. Вероятно, Дуда хочет поговорить со Столтенбергом о реагировании или мерах безопасности.

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