Розмова відбудеться у понеділок, 15 травня. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчин Пшидач.

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Сьогодні президент поговорить з Генеральним секретарем НАТО, ми також перебуваємо в контакті з нашими американськими союзниками, будемо говорити про цю ситуацію,

– сказав Пшидач.

Він додав, спочатку будуть розбиратись, звідки ракета прилетіла і як вона опинилися на території Польщі. Інші подробиці поки невідомі. Ймовірно, їх оприлюднять вже після розмови.

Зверніть увагу! Польща входить до НАТО. Загроза для одного з членів означає загрозу для всього Альянсу. Ймовірно, Дуда хоче поговорити зі Столтенбергом про реагування або заходи безпеки.

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