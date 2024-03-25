Нерешительность и трусость поляков в отношении российских провокаций добром не закончится, сказал 24 Каналу политолог Алексей Буряченко. Надеемся, что Польша остановится и начнет трезво оценивать ситуацию без всяких политических манипуляций.

Смотрите также Российские ракеты залетают в пространство НАТО, чтобы показать это как их сферу влияния, – Чаленко

Почему Польша проигнорировала 4 статью НАТО

После инцидента с российской ракетой, Польша как член НАТО должна была немедленно активировать четвертую статью устава Альянса, которая запускает консультации по вмешательству в территориальную целостность одной из стран НАТО. Сейчас есть все юридические основания таких решений, но поляки этого не делают.

Справка. Статья 4 – это начало официальных консультаций стран-членов Североатлантического договора с государством, которому угрожает опасность. Во время консультаций страны обсуждают риск, возникший для какой-то из них.

"Реакция Польши – это позор. Настолько нерешительная позиция со стороны официальных лиц, когда они говорят, что якобы не сбивали российскую ракету, ведь знали, что она вылетит из воздушного пространства страны. Огромное количество украинцев, которые услышали этот комментарий, мягко говоря, удивились", – сказал Буряченко.

Россия всегда чувствует слабость, продолжает делать провокации во всех возможных направлениях в отношении Польши. Ведь Москва, как зверь, уже почувствовала запах крови и увидела страх в глазах поляков.

Когда первый раз на 40 километров ракета залетела вглубь территории Польши – ноль реакции. Сейчас ракета 39 секунд пролетела над территорией Польши реакция аналогичная,

– отметил политолог.

Однако полякам не мешало бы ввести более решительные действия или поставить ПВО на границе, чтобы российские ракеты не залетали на территорию НАТО. Вместо этого поляки хотят просто вручить ноту послу России. Стоит отметить, что российский посол отказался идти в МИД Польши из-за пролета ракеты.

Я надеюсь, что поляки поймут свои ошибки и то, что спонсор терроризма Россия никогда не остановится и ее следующие цели – страны Балтии, Финляндия и Польша,

– добавил Буряченко.

По его словам, сейчас именно Украина является донором европейской безопасности, в частности Польши, а помощь Вооруженным Силам деньгами и техникой – это инвестиция, а не просьба с нашей стороны. В то же время наша страна получает от Польши закрытые границы, в частности для гуманитарных грузов.

Больше о вхождении российской ракеты в небо Польши