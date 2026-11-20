Российские ракеты и дрон залетели в Польшу: раздавались взрывы, обломки упали в 3 землях
Польские службы проверяют три места в Люблинском и Подкарпатском воеводствах после нарушения воздушного пространства во время массированного удара РФ по Украине. Среди найденных обломков может оказаться российская крылатая ракета или реактивный дрон.
В ответ на российские цели были задействованы комплексы Patriot вблизи Жешува и Свидника, системы Poprad и Pilica+, вертолеты и три бригады территориальной обороны, сообщает NEXTA Live. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал атаку РФ провокацией и объявил об обращении к генеральному секретарю НАТО с просьбой усилить операцию "Восточный страж", сообщает "Радио Свобода". Польские военные зафиксировали в общей сложности 11 объектов, которые могли вторгнуться в воздушное пространство страны, и для реагирования в воздух поднялись польские F-16 и истребители союзников, сообщает "Новости.LIVE". Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш официально сообщил, что в Новом Липовце упала российская ракета Х-101, в Руднике-над-Саном – еще одна ракета, а возле Молодича – реактивный дрон, передает RMF24. Пострадавших и разрушений нет, ведутся следственные действия. источник Пресс-секретарь Оперативного командования подполковник Яцек Горишевский заявил, что упасть могла ракета Х-101 или реактивный беспилотник. Эту информацию проверяют эксперты. источник Глава польского ведомства Марчин Кервинский сообщил об осмотре мест падения в Руднике-над-Саном, Молодичах и Новом Липовце. Пострадавших нет. Местные власти приняли решение отменить занятия в двух учебных заведениях из-за операции силовых структур. Неподалеку обнаружили воронку и металлические конструкции. Премьер-министр Польши созвал военное командование, министров и руководителей разведывательных служб в связи с вторжением в воздушное пространство. Системы ПВО переведены в состояние повышенной боеготовности. Девять сотрудников диспетчерской вышки аэропорта Жешув-Ясьонка были эвакуированы в укрытие из-за непосредственной угрозы авиаудара. Это первый такой случай в истории аэропорта. Следователи совместно с военной жандармерией приступили к осмотру поля возле Нового Липовца, где упал и загорелся неизвестный объект. Жертв среди гражданского населения не зафиксировано.
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В ответ на российские цели были задействованы комплексы Patriot вблизи Жешува и Свидника, системы Poprad и Pilica+, вертолеты и три бригады территориальной обороны, сообщает NEXTA Live.
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал атаку РФ провокацией и объявил об обращении к генеральному секретарю НАТО с просьбой усилить операцию "Восточный страж", сообщает "Радио Свобода".
Польские военные зафиксировали в общей сложности 11 объектов, которые могли вторгнуться в воздушное пространство страны, и для реагирования в воздух поднялись польские F-16 и истребители союзников, сообщает "Новости.LIVE".
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш официально сообщил, что в Новом Липовце упала российская ракета Х-101, в Руднике-над-Саном – еще одна ракета, а возле Молодича – реактивный дрон, передает RMF24. Пострадавших и разрушений нет, ведутся следственные действия. источник
Пресс-секретарь Оперативного командования подполковник Яцек Горишевский заявил, что упасть могла ракета Х-101 или реактивный беспилотник. Эту информацию проверяют эксперты. источник
Глава польского ведомства Марчин Кервинский сообщил об осмотре мест падения в Руднике-над-Саном, Молодичах и Новом Липовце. Пострадавших нет.
Местные власти приняли решение отменить занятия в двух учебных заведениях из-за операции силовых структур. Неподалеку обнаружили воронку и металлические конструкции.
Премьер-министр Польши созвал военное командование, министров и руководителей разведывательных служб в связи с вторжением в воздушное пространство. Системы ПВО переведены в состояние повышенной боеготовности.
Девять сотрудников диспетчерской вышки аэропорта Жешув-Ясьонка были эвакуированы в укрытие из-за непосредственной угрозы авиаудара. Это первый такой случай в истории аэропорта.
Следователи совместно с военной жандармерией приступили к осмотру поля возле Нового Липовца, где упал и загорелся неизвестный объект. Жертв среди гражданского населения не зафиксировано.
Во время массированного удара РФ по территории Украины утром 20 ноября были зафиксированы факты нарушения польского воздушного пространства и падения обломков в нескольких приграничных районах, как сообщает RMF24.
Места падения обломков
По данным министра внутренних дел Польши Марчина Кервинского, следственно-оперативные группы работают на трех отдельных участках. В Люблинском воеводстве падение летательного объекта подтверждено в селе Новый Липовец Белгорайского уезда. Объект упал в открытом поле и загорелся, ликвидацией пожара занимались спасатели, пострадавших нет.
В Подкарпатском воеводстве обломки зафиксировали в районе лесного массива возле города Рудник-над-Саном и вблизи села Молодич Ярославского уезда. Свидетели сообщили о звуках низкого полета ракеты, после чего раздался мощный взрыв, который оставил значительную воронку в земле на сельскохозяйственных угодьях. Территории инцидентов оцепили сотрудники полиции, Военной жандармерии и пожарной службы.
Версии военных и меры безопасности
Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский заявил, что аппарат, упавший в Новом Липовце, предварительно мог быть российской крылатой ракетой типа Х-101 или скоростным реактивным дроном. Для тщательного обследования местности были привлечены наземные поисково-спасательные группы войск территориальной обороны.
Из-за опасности власти Рудника-над-Саном отменили занятия в двух основных школах города, призвав жителей избегать приближения к любым металлическим фрагментам. Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак также сообщил, что руководство аэронавигационного агентства впервые прибегло к экстренной эвакуации девяти сотрудников диспетчерской башни в аэропорту Жешув-Ясьонка.