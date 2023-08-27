Потом туда едет много скорых: враг ужасно боится останавливать технику в Мариуполе

Большая часть бронированной техники врага едет транзитом через временно оккупированный Мариуполь. Захватчики также пытаются не концентрировать свою живую силу в городе, которую перебрасывают из Ростовской области страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что своих солдат россияне поселяют на побережье в пансионатах, которые отжали у людей.

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"Но, как мы видим, это не помогает. Ведь очень много скорой помощи туда потом едет после "хлопка", – сказал Забавин.

Оттуда оккупанты вывозят "двухсотых" и "трехсотых". Враг также не концентрирует в городе свою технику, потому что понимает, что это равнозначно ее потере. Поэтому россияне ее перекидывают по большей части в сторону Бердянского направления.

Ей сейчас на временно оккупированную территорию Запорожской области логистически выгоднее ехать через Ростов до Бердянского и Мелитопольского направления, чем это делать из Крыма,

– сказал депутат Мариупольского городского совета.

Почему россияне боятся концентрировать свою живую силу и технику в Мариуполе: смотрите видео

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