Потом туда едет много скорых: враг ужасно боится останавливать технику в Мариуполе
Большая часть бронированной техники врага едет транзитом через временно оккупированный Мариуполь. Захватчики также пытаются не концентрировать свою живую силу в городе, которую перебрасывают из Ростовской области страны-агрессора.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что своих солдат россияне поселяют на побережье в пансионатах, которые отжали у людей.
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"Но, как мы видим, это не помогает. Ведь очень много скорой помощи туда потом едет после "хлопка", – сказал Забавин.
Оттуда оккупанты вывозят "двухсотых" и "трехсотых". Враг также не концентрирует в городе свою технику, потому что понимает, что это равнозначно ее потере. Поэтому россияне ее перекидывают по большей части в сторону Бердянского направления.
Ей сейчас на временно оккупированную территорию Запорожской области логистически выгоднее ехать через Ростов до Бердянского и Мелитопольского направления, чем это делать из Крыма,
– сказал депутат Мариупольского городского совета.
Почему россияне боятся концентрировать свою живую силу и технику в Мариуполе: смотрите видео
Что происходит в Мариуполе и районе
- В районе временно оккупированного города 26 августа в очередной раз было громко. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, местные слышали взрывы в направлении села Чермалык и Новоазовского района. На месте "хлопка" вспыхнул пожар с детонацией.
- Кроме того, вблизи Мариуполя работала вражеская ПВО. Это было у поселка Сартана в направлении Волновахи.
- Во временно оккупированном городе заметили движение российской техники. Враг перемещал грузовики с солдатами в направлении Волновахи и топливозаправщики в сторону Бердянска.
- Оккупанты перебросили в Мариупольский морской порт свой военный корабль. Это произошло 20 августа. Впервые с оккупации города в морском порту пришвартовалось вражеское военное судно.