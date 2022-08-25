Менее чем в 100 метрах от реакторов: спутниковые снимки с техникой оккупантов на ЗАЭС

В россии всячески отрицают тот факт, что на территории ЗАЭС стоит их военная техника. Однако данные спутниковых снимков говорят совсем о другом.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные Министерством обороны Великобритании. В то же время российские пропагандисты признали, что техника их военных все-таки находится на территории станции.

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оккупанты держат технику у реакторов

На снимках, датируемых 21 августа, видно, что российская военная техника находится буквально в 100 метрах от энергоблоков Запорожской АЭС. В британской разведке говорят, что россия держит технику около 5 энергоблока крупнейшей в Европе атомной электростанции.



российская техника около 5 реактора ЗАЭС / Фото Минобороны Великобритании

Кроме военной техники, пребывание захватчиков на ЗАЭС имеет и другие риски. В Минобороны Великобритании отмечают, что главным риском возможны сбои в работе охлаждающих реакторов, повреждение резервных источников питания или ошибки в работе работников станции, которые вынуждены работать под давлением.

Днем 25 августа оккупанты подожгли лес возле ЗАЭС и заявили, что огонь возник якобы в результате украинских обстрелов. Из-за пожара произошло замыкание, в результате которого оккупированные территории Запорожья и Херсонщина остались без света и воды. В Энергодаре и Мелитополе уже возобновлено электроснабжение.

Тем временем пропагандисты "спалились"

Пока россия отрицает факт сосредоточения военной техники на территории Запорожской АЭС, пропагандисты разбивают попытки кремля. К примеру, 24 августа российские СМИ опубликовали сообщения о задержании росгвардией 2 работников АЭС. Причиной назвали то, что они передавали Вооруженным Силам Украины данные о личном составе и технике захватчиков на территории станции. То есть, в россии признали, что там их техника присутствует.



Пропагандисты заврались / Скриншот

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