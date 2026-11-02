Лубинец объяснил, что делала российская техника в Олешках

Российские военные использовали для разминирования технику, маркированную красными крестами. Лубинец отметил, что лично просматривал соответствующее видео, и обе стороны подтвердили возвращение машин.

Об этом омбудсман рассказал во время пресс-конференции 2 ноября.

Какие подробности?

На обнародованных видеоматериалах зафиксировано передвижение инженерных машин противника со специальными обозначениями.

Я лично смотрел это видео. Там отчетливо видна российская военная техника, помеченная красными крестами и использовавшаяся для разминирования,

– отметил Лубинец.

После завершения выполнения задач спецмашины отошли на свои исходные позиции. Это передвижение официально подтвердили представители обеих сторон.

Так, "во время перемирия не было никаких перемещений российской военной техники в военных целях".

Что сказал омбудсман о гуманитарной операции?

Лубинец сообщил, что режим прекращения огня в районе проведения гуманитарной миссии длился 5 суток, 19 часов и 59 минут. По его словам, Украина и Россия выполнили все обязательства, взятые на себя в ходе гуманитарной операции.

Омбудсман также отметил, что механизм, примененный в миссии в Олешках, можно использовать и в других населенных пунктах, где украинцы оказались в подобных условиях.

По словам Лубинца, среди жителей Олешек были три группы людей: те, кто хотел остаться в городе, те, кто стремился выехать на подконтрольную Украине территорию, и те, кто просил организовать выезд в Россию или на оккупированные ею территории, в том числе через проживающих там родственников.

Кроме того, украинская сторона обсуждает с российской омбудсманкой возможность ежемесячного доставки гуманитарной помощи в Олешок. Больше подробностей из заявлений Дмитрия Лубинца можете читать в материале 24 Канала.