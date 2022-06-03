Российская война – это садистские зверства и средневековая тактика, – представитель США в ОБСЕ

Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер 2 июня очень резко высказался о действиях россиян в Украине. Он подчеркнул, что они не только совершают масштабные зверства, но и будто пришли из прошлого.

Ведь наш враг также пользуется средневековой тактикой войны. Карпентер говорил об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

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Дипломат объяснил свои суждения о россиянах

По мнению посла, россияне делают вещи, которые действительно присущи именно армиям прошлого. В частности, массовые грабежи и разорения на захваченных землях. Он подчеркнул, что у агрессора много современного оружия войны.

Она (Россия – 24 канал) имеет точные управляемые боеприпасы, которые можно запускать с воздуха, с моря и суши. Но почему эта война ведется так, будто мы живем в Средневековье? Почему так много гражданских терпят ужасы войны?

– спросил дипломат.

Он подчеркнул, что наше государство уже пережило "15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия". По мнению Карпентера, только так можно объяснить такое количество новостей о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях.

Кремль зверствами избавляется от украинцев

Посол заявил, что все варварство России можно объяснить. Но разве тем, это государство имело целью заставить гражданских людей убегать из собственных домов. Он считает, что таким образом Кремль решил избавиться от местного населения в оккупированных регионах. Также Карпентер отметил, что принуждение населения к бегству – это еще одна средневековая тактика.

Все действия русских вой могут иметь вполне четкую цель. Особенно если этой целью является отрицание самой концепции украинской государственности,

– отметил дипломат.

Он таким образом описал возможные мотивы россиян в городах, где они временно удерживают контроль.

Глава ГУР высказал похожее мнение

Также подметил сходство нашего врага к средневековым ордам глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он акцентировал на том, что до вторжения в Украину существовал миф о якобы второй армии в мире, Однако теперь весь мир узнал, что российское войско – это "средневековое скопление живой силы, старые методы ведения войны".

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