Российская субмарина приблизилась к границам Латвии

10 сентября российская субмарина "Дмитров" приблизилась к границам Латвии. В этот же день Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали неподалеку от государственной границы российский военный корабль поддержки IRGIZ.

Об этом говорится в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

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10 сентября вооруженные силы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в 3 морских милях от границы обнаружили российскую подводную лодку класса "Кило" "Дмитров",

– говорится в сообщении.

Добавим, что 10 сентября у границы с Латвией заметили также российский военный корабль поддержки IRGIZ.



Отметим, что с началом конфликта с Украиной и обострением отношений между Западом и Россией, военную авиацию и корабли все чаще фиксируют вблизи стран Балтии. Таким образом РФ может демонстрировать силу и тестировать реакцию НАТО.