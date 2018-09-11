Российская субмарина приблизилась к границам Латвии
10 сентября российская субмарина "Дмитров" приблизилась к границам Латвии. В этот же день Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали неподалеку от государственной границы российский военный корабль поддержки IRGIZ.
Об этом говорится в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.
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10 сентября вооруженные силы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в 3 морских милях от границы обнаружили российскую подводную лодку класса "Кило" "Дмитров",
– говорится в сообщении.
Добавим, что 10 сентября у границы с Латвией заметили также российский военный корабль поддержки IRGIZ.
Отметим, что с началом конфликта с Украиной и обострением отношений между Западом и Россией, военную авиацию и корабли все чаще фиксируют вблизи стран Балтии. Таким образом РФ может демонстрировать силу и тестировать реакцию НАТО.