"Российские агенты и пешки ФСБ": США объяснили, почему ввели санкции против Казака и компании
Источник:Госдеп США
США ввели санкции против Тараса Козака, Владимира Олейника, Владимира Сивковича и Олега Волошина. В Госдепе пояснили, что эти лица связаны с деятельностью российской разведки и причастны к дестабилизации ситуации в Украине.
В Госдепе подчеркнули, что накануне потенциального вторжения в Украину российская ФСБ активно вербует украинских граждан. Таким образом спецслужбы получают доступ к конфиденциальной информации.
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ФСБ использует чиновников для доступа к информации
ФСБ использует этих чиновников и создает нестабильную ситуацию в Украине. Соединенные Штаты сотрудничают с украинскими властями для выявления таких субъектов.
Четыре человека связаны с деятельностью российской разведки
Так 20 января США ввели санкции против 4 человек, которые связаны с деятельностью влияния российской разведки.
Лица, на которых мы нацелены, двое из которых являются народными депутатами Украины, действуют по указанию ФСБ и поддерживают российские дестабилизирующие и опасные операции влияния, которые подрывают не только Украину, но и фундаментальные принципы демократии,
– пояснили в Госдепе.
В Госдепе подчеркнули, что в 2020 году кремлевские чиновники запустили комплексный план информационной операции. Он должен ухудшить способность украинского государства функционировать самостоятельно.
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Больше деталей из заявления Госдепа:
- В течение 10 лет Россия использует дезинформационные агентства и филиалы разведывательных служб по всему миру.
- С 2016 Россия пыталась повлиять на выборы в США.
- Так, Тарас Козак использовал медиаплатформы, которые ему принадлежат, как для очернения высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Зеленского.
- Также медиа Козака распространяли фейковую информацию о выборах в США 2020 года.
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