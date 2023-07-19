Известно, что группировка российских агентов была создана в начале 2023 года. Разоблаченная сеть считается крупнейшей из подобных в современной истории Польши.
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Что известно о планах российских агентов в Польше
Как стало известно, подозреваемые члены вражеской сети планировали взрывать поезда, направляющихся в Украину с оружием и гуманитарной помощью. Поэтому риск непосредственного выполнения подобных атак побуждал польские спецслужбы начинать аресты.
Анонимный собеседник, знакомый с материалами дела, рассказал, что по этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-то другое.
Риск атак был слишком велик для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы,
– заявил он.
Отмечается, что агентурная сеть была создана в начале 2023 года. Российские агенты напрямую получали указания из Москвы и за выполнение поставленных задач получали оплату.
Задержка российских шпионов в Польше
- Напомним, в марте 2023 года в Польше спецслужбам удалось разоблачить и задержать шпионов, осуществлявших взрывную деятельность в пользу России. В МВД страны рассказали больше о работе группы и ее дальнейшей судьбе.
- Глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщал, что спецслужбы задержали 9 человек. 6 из них уже получили меры пресечения, против 3 продолжаются следственные действия.
- Как известно, с помощью камер шпионы отслеживали и документировали транзит оружия по железнодорожным путям и в районе аэропорта Ясенки в Жешуве. То есть, задержанные агенты вели разведывательную деятельность для врага и даже готовили диверсии.
- Шпионы за свою деятельность получали деньги из России. Это вознаграждение было систематическим и польские правоохранители имеют соответствующие доказательства.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк призвал мир жестко реагировать на российских агентов, чтобы Кремль боялся использовать "полезные идиоты" в своих целях.