Известно, что группировка российских агентов была создана в начале 2023 года. Разоблаченная сеть считается крупнейшей из подобных в современной истории Польши.

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Что известно о планах российских агентов в Польше

Как стало известно, подозреваемые члены вражеской сети планировали взрывать поезда, направляющихся в Украину с оружием и гуманитарной помощью. Поэтому риск непосредственного выполнения подобных атак побуждал польские спецслужбы начинать аресты.

Анонимный собеседник, знакомый с материалами дела, рассказал, что по этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-то другое.

Риск атак был слишком велик для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы,

– заявил он.

Отмечается, что агентурная сеть была создана в начале 2023 года. Российские агенты напрямую получали указания из Москвы и за выполнение поставленных задач получали оплату.

Задержка российских шпионов в Польше