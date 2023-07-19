Відомо, що групування російських агентів створили на початку 2023 року. Викрита мережа наразі вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі.
До теми Росія використовує "корисних ідіотів", – Подоляк про завдання шпигунів, яких затримали у Польщі
Що відомо про плани російських агентів у Польщі
Як стало відомо, підозрювані члени ворожої мережі планували підривати потяги, що прямують в Україну зі зброєю та гуманітарною допомогою. Тому ризик безпосереднього виконання таких атак спонукав польські спецслужби починати арешти.
Анонімний співрозмовник, знайомий з матеріалами справи, розповів, що з цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший.
Ризик атак був надто великий для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи,
– заявив він.
Зазначається, що агентурну мережу створили на початку 2023 року. Російські агенти напряму отримували вказівки з Москви і за виконання поставлених завдань отримували оплату.
Затримка російських шпигунів у Польщі
- Нагадаємо, у березні 2023 року у Польщі спецслужбам вдалося викрити та затримати шпигунів, які здійснювали підривну діяльність на користь Росії. У МВС країни розповіли більше про роботу групи та її подальшу долю.
- Глава МВС Польщі Маріуш Камінський повідомляв, що спецслужби затримали 9 осіб. 6 з них уже отримали запобіжні заходи, проти 3 тривають слідчі дії.
- Як відомо, за допомогою камер шпигуни відстежували та документували транзит зброї залізничними шляхами та в районі аеропорту Ясьонці в Жешуві. Тобто затримані агенти вели розвідувальну діяльність для ворога і навіть готували диверсії.
- Шпигуни за свою дільність отримували гроші з Росії. Ця винагорода була систематичною і польські правоохоронці мають відповідні докази.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк закликав світ жорстко реагувати на російських агентів, аби Кремль боявся використовувати "корисних ідіотів" у своїх цілях.