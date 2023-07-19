Відомо, що групування російських агентів створили на початку 2023 року. Викрита мережа наразі вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі.

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Що відомо про плани російських агентів у Польщі

Як стало відомо, підозрювані члени ворожої мережі планували підривати потяги, що прямують в Україну зі зброєю та гуманітарною допомогою. Тому ризик безпосереднього виконання таких атак спонукав польські спецслужби починати арешти.

Анонімний співрозмовник, знайомий з матеріалами справи, розповів, що з цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший.

Ризик атак був надто великий для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи,

– заявив він.

Зазначається, що агентурну мережу створили на початку 2023 року. Російські агенти напряму отримували вказівки з Москви і за виконання поставлених завдань отримували оплату.

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