Глава МВС Польщі Маріуш Камінський зазначив, що спецслужби затримали 9 осіб. 6 з них уже отримали запобіжні заходи, проти 3 тривають слідчі дії.

Нагадаємо Росія використовує "корисних ідіотів", – Подоляк про завдання шпигунів, яких затримали у Польщі

Які завдання мали російські шпигуни

Маріуш Камінський розповів, що за допомогою камер шпигуни відстежували та документували транзит зброї залізничними шляхами та в районі аеропорту Ясьонці в Жешуві. Тобто затримані агенти вели розвідувальну діяльність для ворога і навіть готували диверсії.

Уже 6 затриманих отримали підозри в шпигунстві на користь Росії та участі в організованому злочинному угрупованні і їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Справи ще 3 затриманих скоро передадуть до суду і їх також візьмуть під арешт

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки зафіксували камери, електронне обладнання, а також GPS-передавачі, які мали встановити на транспорті з допомогою для України.

Групі також було доручено пропагандистську діяльність , спрямовану на дестабілізацію польсько-українських відносин, розпалювання ворожих настроїв щодо країн НАТО в Польщі та дискредитацію політики польського уряду щодо України,

– заявив Камінський.

Шпигуни за свою дільність отримували гроші з Росії. Ця винагорода була систематичною і польські правоохоронці мають відповідні докази.

Нагадаємо, що про затримання шпигунів стало відомо 15 березня. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки виявили десятки прихованих камер на важливих трасах та залізничних вузлах. Зокрема в районі аеропорту Жешува. Тобто шпигуни відстежували основні шляхи постачання зброї для України.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк закликав світ жорстко реагувати на російських агентів, аби Кремль боявся використовувати "корисних ідіотів" у своїх цілях.