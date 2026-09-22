Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в СБУ.

Что известно о предателе?

Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности разоблачило агента российской военной разведки (ГРУ) в Днепре. Им оказался электрик, который помогал России готовить обстрелы местных объектов. Предатель сменил несколько мест работы, пытаясь найти предприятие, работающее в оборонном комплексе Украины. СБУ задержала его, только что он устроился в компанию, связанную с оборонным сектором.

Следствие установило, что агент рисовал для оккупантов схемы местных заводов, где отмечал особо ценное оборудование, производственные цеха и склады. Также он докладывал куратору о характеристиках продукции и графиках работы предприятий. Кроме того, злоумышленник пытался скорректировать ракетно-дроновые атаки страны-агрессора по пунктам дислокации ВСУ и СБУ

Сотрудники спецслужб задержали мужчину в его доме. У агента изъяли телефон, который он использовал для сбора разведданных и общения со "связным" ГРУ.

Злоумышленнику вручили подозрение по части 2 статьи 111 УК Украины о государственной измене во время военного положения. Корректировщик находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.

Доказательства деятельности агента в интересах врага: Фото СБУ

Также контрразведка Службы безопасности задержала в Харьковской области информатора России, который корректировал вражеский огонь по позициям украинской артиллерии в 10 километрах от линии фронта. Благодаря своевременному задержанию предателя спецслужбовцам удалось предотвратить прицельные удары УАБами по защитникам Волчанского направления.