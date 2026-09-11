Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Что известно о разоблачении предателя?

Вражеским агентом оказался безработный житель Чугуевского района. Мужчина попал в поле зрения российских спецслужб во время поиска легкого заработка в телеграм-каналах.

По указаниям оккупантов фигурант на собственном автомобиле объезжал прифронтовую местность вблизи линии боевого столкновения. Во время таких поездок он скрытно фиксировал пункты дислокации украинских защитников, уделяя особое внимание позициям ствольной артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы врага.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта с поличным непосредственно вблизи передовой. Чтобы замаскировать свою подрывную деятельность, мужчина придумал легенду о поездке на рыбалку.

Во время обыска на месте задержания у злоумышленника изъяли мобильный телефон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с кураторами из России. Одновременно с задержанием спецслужбы провели комплексные меры по обеспечению безопасности позиций украинских защитников.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы, однако расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации его действий как государственной измены.

Напомним, СБУ задержала в Кропивницком местного жителя, которого подозревают в работе на ФСБ. По данным следствия, мужчина фотографировал инфраструктурные и логистические объекты, передавал россиянам их координаты и помогал готовить ракетные и дронные удары. Его задержали во время доразведки возле объекта, который Россия планировала атаковать.

Во время задержания у него изъяли телефон и два охотничьих ножа. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.