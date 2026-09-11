Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Що відомо про викриття зрадника?

Ворожим агентом виявився безробітний мешканець Чугуївського району. Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб під час пошуку легкого заробітку в телеграм-каналах.

За вказівками окупантів фігурант на власному автомобілі об'їжджав прифронтову місцевість поблизу лінії бойового зіткнення. Під час таких поїздок він приховано фіксував пункти дислокації українських захисників, особливу увагу приділяючи позиціям ствольної артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи ворога.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому безпосередньо поблизу передової. Для замаскування своєї підривної діяльності чоловік вигадав легенду про поїздку на риболовлю.

Під час обшуку на місці затримання у зловмисника вилучили мобільний телефон, який він використовував для збору розвідданих та контактування з кураторами з Росії. Одночасно із затриманням спецслужби провели комплексні заходи для убезпечення локацій українських оборонців.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі, однак розслідування триває для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації його дій як державна зрада.

Нагадаємо, СБУ затримала у Кропивницькому місцевого жителя, якого підозрюють у роботі на ФСБ. За даними слідства, чоловік фотографував інфраструктурні та логістичні об'єкти, передавав росіянам їхні координати та допомагав готувати ракетні й дронові удари. Його затримали під час дорозвідки біля об'єкта, який Росія планувала атакувати.

Під час затримання у нього вилучили телефон і два мисливські ножі. Чоловіку повідомили про підозру у держзраді, він перебуває під вартою та може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.