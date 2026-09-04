Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, как такие предупреждения могут повлиять на решения авиакомпаний и страховщиков и почему последствия не ограничатся отменой рейсов. Он рассказал, что изменится, если Украина и в дальнейшем будет подтверждать опасность регулярными остановками в российских аэропортах.
Авиакомпании уже должны учитывать риски над Россией
Украина и раньше заставляла российские аэропорты временно приостанавливать работу из-за угрозы дронов, однако теперь ситуация изменилась. После публичного заявления Владимира Зеленского об опасности российского неба Киев дополнительно сообщил о рисках Международной организации гражданской авиации ICAO.
Когда Зеленский это объявил, все начали задумываться. Всем стало страшно, потому что у Украины уже есть репутация – все понимают, что это не шутки. А затем Украина сообщила об этом ИКАО, организации, которая отвечает за безопасность гражданских полетов,
– сказал Загородний.
После такого официального предупреждения вопрос переходит уже к самим авиаперевозчикам. Руководству компаний приходится оценивать, готовы ли они рисковать пассажирами и дорогими самолетами, а в случае инцидента им могут задать вопрос, почему они проигнорировали информацию об опасности.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Параллельно меняется и расчет страховых компаний, которые могут повышать стоимость страхования или вообще отказываться работать с рейсами в Россию. Подобный механизм уже действовал в морских перевозках, когда из-за рисков росла стоимость фрахта судов, направлявшихся в Новороссийск.
Если Украина будет и дальше подтверждать это блокировкой аэропортов, последствия будут большими как для российских компаний, так и для международных перевозчиков. Страховки растут, потому что никто не хочет рисковать,
– пояснил политтехнолог.
Для гражданской авиации эти риски особенно чувствительны, ведь повреждение самолета может привести к большому количеству жертв. Поэтому регулярное закрытие аэропортов и официальные предупреждения Украины способны все сильнее влиять на решения иностранных компаний относительно полетов в российском воздушном пространстве.
Риски могут затронуть и частную авиацию
Последствия могут выйти далеко за пределы регулярных пассажирских рейсов. Если российское воздушное пространство будут все чаще признавать опасным, ограничения могут коснуться и частных самолетов, которыми пользуются состоятельные и влиятельные россияне.
Я не исключаю, что могут быть и другие нюансы – частные джеты могут не запускать. А частный джет – это довольно серьезные люди, которые могут рисковать не успеть, например, выехать из Москвы, если что-то случится,
– сказал Загородний.
Украина при этом заблаговременно предупреждает об опасности, связанной с войной и ударами по российской инфраструктуре. Это позволяет Киеву четко обозначить риски для гражданской авиации, а перевозчикам – уже самим решать, готовы ли они продолжать полеты в таких условиях.
Мы сообщили и своевременно предупредили: у нас идет война, мы проводим атаки, в частности по инфраструктуре,
– пояснил политтехнолог.
Подобный подход Украина уже применяла в Черном море. В 2023 году было официально предупреждено об опасности в районе Новороссийска и части акватории, после чего те, кто продолжал заходить туда, уже должны были учитывать возможные последствия.
Мы тогда всех предупредили, что район Новороссийска и эта часть Черного моря закрыты. Кто туда заплыл – мы же вас предупреждали. Есть официальное предупреждение, а если вы все равно это делаете, значит, берете на себя ответственность за возможные потери,
– подчеркнул Загородний.
Если регулярные закрытия российских аэропортов и в дальнейшем будут подтверждать эти предупреждения на практике, риск полетов над Россией будет становиться все сложнее игнорировать как международным перевозчикам, так и частной авиации.
Загородний объяснил риски для авиакомпаний в России: смотрите видео