Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, як такі попередження можуть вплинути на рішення авіакомпаній і страховиків та чому наслідки не обмежаться скасованими рейсами. Він розповів, що зміниться, якщо Україна й надалі підтверджуватиме небезпеку регулярними зупинками російських аеропортів.

Авіакомпанії вже мають враховувати ризики над Росією

Україна й раніше змушувала російські аеропорти тимчасово припиняти роботу через загрозу дронів, однак тепер ситуація змінилася. Після публічної заяви Володимира Зеленського про небезпеку російського неба Київ додатково повідомив про ризики Міжнародну організацію цивільної авіації ICAO.

Коли Зеленський це оголосив, усі почали думати. Усім стало страшно, тому що репутація України вже є – усі розуміють, що це не жарти. А далі Україна повідомила про це ICAO, організацію, яка відповідає за безпеку цивільних польотів,

– сказав Загородній.

Після такого офіційного попередження питання переходить уже до самих авіаперевізників. Керівництву компаній доводиться оцінювати, чи готові вони ризикувати пасажирами та дорогими літаками, а у випадку інциденту їм можуть поставити питання, чому вони проігнорували інформацію про небезпеку.

Паралельно змінюється і розрахунок страхових компаній, які можуть підвищувати вартість страхування або взагалі відмовлятися працювати з рейсами до Росії. Подібний механізм уже діяв у морських перевезеннях, коли через ризики зростала вартість фрахту суден, що прямували до Новоросійська.

Якщо Україна ще буде підтверджувати це блокуванням аеропортів, наслідки будуть великими і для російських компаній, і для міжнародних перевізників. Страховки ростуть, тому що ніхто не хоче ризикувати,

– пояснив політтехнолог.

Для цивільної авіації ці ризики особливо чутливі, адже пошкодження літака може призвести до великої кількості жертв. Тому регулярне закриття аеропортів і офіційні попередження України здатні дедалі сильніше впливати на рішення іноземних компаній щодо польотів у російському повітряному просторі.

Ризики можуть зачепити і приватну авіацію

Наслідки можуть вийти далеко за межі регулярних пасажирських рейсів. Якщо російський повітряний простір дедалі частіше визнаватимуть небезпечним, обмеження можуть торкнутися і приватних літаків, якими користуються заможні та впливові росіяни.

Я не виключаю, що можуть бути й інші нюанси – приватні джети можуть не запускати. А приватний джет – це досить серйозні люди, які можуть ризикувати не встигнути, наприклад, виїхати з Москви, якщо щось станеться,

– сказав Загородній.

Україна при цьому завчасно попереджає про небезпеку, пов'язану з війною та ударами по російській інфраструктурі. Це дозволяє Києву чітко позначити ризики для цивільної авіації, а перевізникам уже самим вирішувати, чи готові вони продовжувати польоти за таких умов.

Ми повідомили і вчасно попередили: у нас іде війна, ми атакуємо, зокрема інфраструктуру,,

– пояснив політтехнолог.

Схожий підхід Україна вже застосовувала у Чорному морі. У 2023 році було офіційно попереджено про небезпеку в районі Новоросійська та частині акваторії, після чого ті, хто продовжував заходити туди, вже мали враховувати можливі наслідки.

Ми тоді всіх попередили, що район Новоросійська і ця частина Чорного моря закриті. Хто туди заплив – ми ж вас попередили. Є офіційне попередження, а якщо ви все одно це робите, значить берете на себе відповідальність за можливі втрати,

– наголосив Загородній.

Якщо регулярні закриття російських аеропортів і надалі підтверджуватимуть ці попередження на практиці, ризик польотів над Росією ставатиме дедалі складніше ігнорувати як міжнародним перевізникам, так і приватній авіації.

Загородній пояснив ризики для авіакомпаній у Росії: дивіться відео