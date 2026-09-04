Проблемы уже начались: эксперт предсказал, что будет когда Украина закроет воздушное пространство России

Украинские дроны уже регулярно вынуждают Россию временно приостанавливать работу аэропортов: в августе из-за угрозы беспилотников ежедневно в среднем закрывали 32 аэропорта. Киев параллельно предупреждает международные авиационные структуры и перевозчиков о рисках полетов в российском воздушном пространстве, что может создать для Москвы гораздо более серьезные экономические проблемы.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, как такие предупреждения могут повлиять на решения авиакомпаний и страховщиков и почему последствия не ограничатся отменой рейсов. Он рассказал, что изменится, если Украина и в дальнейшем будет подтверждать опасность регулярными остановками в российских аэропортах.

Авиакомпании уже должны учитывать риски над Россией

Украина и раньше заставляла российские аэропорты временно приостанавливать работу из-за угрозы дронов, однако теперь ситуация изменилась. После публичного заявления Владимира Зеленского об опасности российского неба Киев дополнительно сообщил о рисках Международной организации гражданской авиации ICAO.

Когда Зеленский это объявил, все начали задумываться. Всем стало страшно, потому что у Украины уже есть репутация – все понимают, что это не шутки. А затем Украина сообщила об этом ИКАО, организации, которая отвечает за безопасность гражданских полетов,

– сказал Загородний.

После такого официального предупреждения вопрос переходит уже к самим авиаперевозчикам. Руководству компаний приходится оценивать, готовы ли они рисковать пассажирами и дорогими самолетами, а в случае инцидента им могут задать вопрос, почему они проигнорировали информацию об опасности.

Параллельно меняется и расчет страховых компаний, которые могут повышать стоимость страхования или вообще отказываться работать с рейсами в Россию. Подобный механизм уже действовал в морских перевозках, когда из-за рисков росла стоимость фрахта судов, направлявшихся в Новороссийск.

Если Украина будет и дальше подтверждать это блокировкой аэропортов, последствия будут большими как для российских компаний, так и для международных перевозчиков. Страховки растут, потому что никто не хочет рисковать,

– пояснил политтехнолог.

Для гражданской авиации эти риски особенно чувствительны, ведь повреждение самолета может привести к большому количеству жертв. Поэтому регулярное закрытие аэропортов и официальные предупреждения Украины способны все сильнее влиять на решения иностранных компаний относительно полетов в российском воздушном пространстве.

Риски могут затронуть и частную авиацию

Последствия могут выйти далеко за пределы регулярных пассажирских рейсов. Если российское воздушное пространство будут все чаще признавать опасным, ограничения могут коснуться и частных самолетов, которыми пользуются состоятельные и влиятельные россияне.

Я не исключаю, что могут быть и другие нюансы – частные джеты могут не запускать. А частный джет – это довольно серьезные люди, которые могут рисковать не успеть, например, выехать из Москвы, если что-то случится,

– сказал Загородний.

Украина при этом заблаговременно предупреждает об опасности, связанной с войной и ударами по российской инфраструктуре. Это позволяет Киеву четко обозначить риски для гражданской авиации, а перевозчикам – уже самим решать, готовы ли они продолжать полеты в таких условиях.

Мы сообщили и своевременно предупредили: у нас идет война, мы проводим атаки, в частности по инфраструктуре,

– пояснил политтехнолог.

Подобный подход Украина уже применяла в Черном море. В 2023 году было официально предупреждено об опасности в районе Новороссийска и части акватории, после чего те, кто продолжал заходить туда, уже должны были учитывать возможные последствия.

Мы тогда всех предупредили, что район Новороссийска и эта часть Черного моря закрыты. Кто туда заплыл – мы же вас предупреждали. Есть официальное предупреждение, а если вы все равно это делаете, значит, берете на себя ответственность за возможные потери,

– подчеркнул Загородний.

Если регулярные закрытия российских аэропортов и в дальнейшем будут подтверждать эти предупреждения на практике, риск полетов над Россией будет становиться все сложнее игнорировать как международным перевозчикам, так и частной авиации.

Загородний объяснил риски для авиакомпаний в России: смотрите видео