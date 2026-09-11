Об этом сообщает издание EuroNews со ссылкой на данные компании по авиационной безопасности Osprey Flight Solutions.

Какие проблемы возникли в аэропортах из-за украинских дронов?

Только в течение августа ограничения на полеты вводились в 32 российских аэропортах, включая Московский и Санкт-Петербургский узлы.

Всего за последний летний месяц гражданские аэропорты временно приостанавливали работу 993 раза, что сделало этот период самым критическим для российской авиационной отрасли с начала полномасштабного вторжения.

Журналисты разведывательного издания The Insider подсчитали, что интенсивность закрытий в августе превысила среднемесячные показатели прошлого года более чем в 6 раз. Причиной регулярного коллапса становится активация российского протокола "Ковер", который требует немедленной посадки или перенаправления всех гражданских судов в случае обнаружения угрозы в воздухе.

Стратегия экономического истощения врага

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале сентября официально обратился к международным авиакомпаниям и страховщикам с предупреждением о опасности российского неба.

Мы в Украине не хотим, чтобы гибли невинные люди. Поэтому мы предупреждаем наших партнеров: дни безопасности в российском небе прошли,

– подчеркнул Зеленский.

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк пояснил, что ключевая цель украинских операций заключается не в атаках на гражданские самолеты, а в создании системного состояния неопределенности.

С ним соглашается военный аналитик Михаил Самусь из Центра исследований армии, конверсии и разоружения, который называет остановку аэропортов элементом более широкого экономического давления, снижающего мобильность и повышающего расходы на логистику.

Отмена рейсов и падение пассажиропотока

По данным мониторингового сервиса Flightradar24, в первые дни сентября в России ежедневно отменяли в среднем 86 рейсов.

В самые сложные ночные периоды только в окрестностях Москвы задерживали или отменяли более сотни вылетов, что заставляло пассажиров часами ждать внутри заблокированных самолетов.

Из-за роста рисков ряд иностранных перевозчиков, среди которых Pegasus, Flydubai и Air India, изменили свои маршруты или сократили количество рейсов в Россию. На самом популярном внутреннем направлении Москва – Санкт-Петербург пассажиропоток авиации упал почти на четверть, а спрос на железнодорожные билеты соответственно вырос на 20%.

Издание Agentstvo отмечает, что транспортный коллапс совпал по времени с другими проблемами российской экономики, в частности с падением объемов нефтепереработки и сбоями в работе больших складских комплексов из-за ударов беспилотников по промышленным объектам.

Напомним, как ранее сообщалось на нашем сайте, украинские дроны способны длительное время патрулировать в районе аэродромов без использования спутниковой навигации, что создает постоянные угрозы и вынуждает Россию тратить колоссальные ресурсы на защиту тыла.