Об этом сообщает издание EuroNews со ссылкой на данные компании по авиационной безопасности Osprey Flight Solutions.
Какие проблемы возникли в аэропортах из-за украинских дронов?
Только в течение августа ограничения на полеты вводились в 32 российских аэропортах, включая Московский и Санкт-Петербургский узлы.
Всего за последний летний месяц гражданские аэропорты временно приостанавливали работу 993 раза, что сделало этот период самым критическим для российской авиационной отрасли с начала полномасштабного вторжения.
Журналисты разведывательного издания The Insider подсчитали, что интенсивность закрытий в августе превысила среднемесячные показатели прошлого года более чем в 6 раз. Причиной регулярного коллапса становится активация российского протокола "Ковер", который требует немедленной посадки или перенаправления всех гражданских судов в случае обнаружения угрозы в воздухе.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Стратегия экономического истощения врага
Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале сентября официально обратился к международным авиакомпаниям и страховщикам с предупреждением о опасности российского неба.
Мы в Украине не хотим, чтобы гибли невинные люди. Поэтому мы предупреждаем наших партнеров: дни безопасности в российском небе прошли,
– подчеркнул Зеленский.
Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк пояснил, что ключевая цель украинских операций заключается не в атаках на гражданские самолеты, а в создании системного состояния неопределенности.
С ним соглашается военный аналитик Михаил Самусь из Центра исследований армии, конверсии и разоружения, который называет остановку аэропортов элементом более широкого экономического давления, снижающего мобильность и повышающего расходы на логистику.
Отмена рейсов и падение пассажиропотока
По данным мониторингового сервиса Flightradar24, в первые дни сентября в России ежедневно отменяли в среднем 86 рейсов.
В самые сложные ночные периоды только в окрестностях Москвы задерживали или отменяли более сотни вылетов, что заставляло пассажиров часами ждать внутри заблокированных самолетов.
Из-за роста рисков ряд иностранных перевозчиков, среди которых Pegasus, Flydubai и Air India, изменили свои маршруты или сократили количество рейсов в Россию. На самом популярном внутреннем направлении Москва – Санкт-Петербург пассажиропоток авиации упал почти на четверть, а спрос на железнодорожные билеты соответственно вырос на 20%.
Издание Agentstvo отмечает, что транспортный коллапс совпал по времени с другими проблемами российской экономики, в частности с падением объемов нефтепереработки и сбоями в работе больших складских комплексов из-за ударов беспилотников по промышленным объектам.
Напомним, как ранее сообщалось на нашем сайте, украинские дроны способны длительное время патрулировать в районе аэродромов без использования спутниковой навигации, что создает постоянные угрозы и вынуждает Россию тратить колоссальные ресурсы на защиту тыла.