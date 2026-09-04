В то же время Украина будет производить средства противодействия. Об этом чиновник рассказал в интервью DOU.
Что сказал "Флэш"?
Советник президента заявил, что российская тактика с непрерывными дневными атаками реактивными "Шахедами" была ожидаемой. Он отметил, что россияне осуществляли атаки обычными "Шахедами" преимущественно ночью.
"Флэш" пояснил, что враг пытался снизить процент сбиваемых ракет мобильными огневыми группами (МОГ). В то же время реактивные БПЛА летят на большей высоте и с большей скоростью, поэтому МОГ становятся не столь эффективными.
Также Бескрестнов рассказал, что россияне активно мониторят украинские соцсети, чтобы понять, насколько их атаки влияют на население.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Они фиксируют, что атака дает желаемый эффект – и продолжают действовать так же. Нельзя недооценивать врага – там явно проводят анализ OSINT и понимают, как атаки влияют на жизнеспособность большого города,
– заявил "Флэш".
В то же время советник уточнил, что у Кремля нет достаточного количества реактивных "Шахедов" для атак большими волнами, как раньше. По его словам, Россия атакует Украину дронами, только что сошедшими с конвейера.
Что известно об украинских перехватчиках?
Бескрестнов сказал, что для эффективного противодействия российским атакам Украине необходимы реактивные перехватчики. Он отметил, что когда ПВО использовала перехватчики против обычных "Шахедов", удавалось сбивать 97–98 % целей.
"Флэш" сообщил, что у Украины есть как минимум 4 типа реактивных перехватчиков, которые находятся на стадии финального тестирования в боевых условиях.
Говорить об их производстве миллионами штук прямо сейчас не приходится – пока продолжается завершающий этап испытаний. А однако против реактивных "Шахедов" работает обычная ПВО. Речь идет о ракетах, пулеметах, пушках (в частности, зенитных), а также об очень важном сегменте – наших истребителях,
– рассказал советник.
Он подчеркнул, что, несмотря на нехватку перехватчиков, эффективность сбивания реактивных БПЛА достигает 80%.
Что известно о планах врага?
Советник президента сказал, что россияне работают над увеличением скорости своих БПЛА. Он отметил, что враг делает ставку на реактивную бюджетную ракету.
Это "Герань-5", это "Бандероль", это "Дань-Т", "Дань-М", реактивный УАБ МПБ-5Р. Они будут пытаться наращивать скорость. Если "Герань-4" летела со скоростью 300 – 500 километров в час, то теперь это будет 500 – 650 километров в час. Это уже фактически ракета – и перехватчику будет очень трудно справиться с такой целью,
– отметил "Флэш".
Он сказал, что нужно производить собственные дешевые ракеты, и что их надо делать уже сейчас. Бескрестнов подчеркнул, что Украина должна своевременно отреагировать на этот вызов.
Чиновник подчеркнул, что война – это постоянная смена тактики и технологий, и что россияне делают это очень быстро. Он отметил, что в настоящее время главная проблема Украины заключается в инерционности.
Ранее "Флэш" сообщил, что Россия уже способна производить около 3 тысяч реактивных дронов в месяц и планирует сохранять такие темпы. Бескрестнов считает, что россияне будут использовать именно эти беспилотники для атак по регионам, расположенным вдали от фронта.