Водночас Україна буде виготовляти засоби протидії. Про це посадовець розповів у інтерв'ю DOU.

Що сказав "Флеш"?

Радник президента заявив, що російська тактика з безперервними денними атаками реактивними "Шахедами" була очікуваною. Він зазначив, що росіяни здійснювали атаки звичайними "Шахедами" переважно вночі.

"Флеш" пояснив, що так ворог намагався зменшити відсоток збиття мобільними вогневими групами (МВГ). Водночас реактивні БпЛА летять на вищій висоті та з більшою швидкістю, тож МВГ стають не настільки ефективними.

Також Бескрестнов розповів, що росіяни активно моніторять українські соцмережі, щоб зрозуміти наскільки їхні атаки впливають на населення.

Фіксують, що атака дає бажаний ефект – і продовжують діяти так само. Не можна недооцінювати ворога – там явно проводять аналіз OSINT і розуміють, як атаки впливають на життєздатність великого міста,

– заявив "Флеш".

Водночас радник уточнив, що Кремль не має достатньої кількості реактивних "Шахедів" для атак великими хвилями, як раніше. За його словами, Росія атакує Україну дронами щойно випущеними з конвеєра.

Що відомо про українські перехоплювачі?

Бескрестнов сказав, що для ефективної протидії російським атакам Україні необхідні реактивні перехоплювачі. Він зазначив, що коли ППО використовувала перехоплювачі проти звичайних "Шахедів", то вдавалось збивати 97 – 98 % цілей.

"Флеш" розповів, що Україна має щонайменше 4 типи реактивних перехоплювачів, які перебувають на стадії фінального тестування у бойових умовах.

Говорити про їх виробництво мільйонами штук прямо зараз не доводиться – поки триває завершальний етап випробувань. А доти проти реактивних шахедів працює звичайне ППО. Йдеться про ракети, кулемети, гармати (зокрема, зенітні), а також дуже важливий сегмент – наші винищувачі,

– розповів радник.

Він підкреслив, що попри нестачу перехоплювачів, ефективність збиття реактивних БпЛА сягає 80%.

Що відомо про плани ворога?

Радник президента сказав, що росіяни працюють над збільшенням швидкості власних БпЛА. Він зазначив, що ворог робить ставку на реактивну бюджетну ракету.

Це "Герань-5", це "Бандероль", це "Дань-Т", "Дань-М", реактивний КАБ МПБ-5Р. Вони намагатимуться нарощувати швидкість. Якщо "Герань-4" летіла 300 – 500 кілометрів на годину то це вже буде 500 – 650 кілометрів на годину. Це вже фактично ракета – і перехоплювачу проти такої цілі працювати буде дуже важко,

– зазначив "Флеш".

Він сказав, що потрібно виготовляти власні дешеві ракети, і що їх необхідно робити вже зараз. Бескрестнов наголосив, що Україна має вчасно зреагувати на цей виклик.

Посадовець підкреслив, що війна – це постійна зміна тактики й технологій, і що росіяни дуже швидко це роблять. Він зазначив, що наразі головна проблема України в інерційності.

Раніше "Флеш" розповів, що Росія вже здатна виготовляти близько 3 тисяч реактивних дронів на місяць і планує зберігати такі темпи. Бескрестнов вважає, що росіяни будуть використовувати саме ці безпілотники для атак по регіонах, які розташовані далеко від фронту.