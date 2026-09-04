Россияне читают украинские соцсети после атак "Шахедов", – "Флэш"

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал о новой тактике россиян. По его словам, враг будет пытаться увеличить скорость своих БПЛА.

В то же время Украина будет производить средства противодействия. Об этом чиновник рассказал в интервью DOU.

Что сказал "Флэш"?

Советник президента заявил, что российская тактика с непрерывными дневными атаками реактивными "Шахедами" была ожидаемой. Он отметил, что россияне осуществляли атаки обычными "Шахедами" преимущественно ночью.

"Флэш" пояснил, что враг пытался снизить процент сбиваемых ракет мобильными огневыми группами (МОГ). В то же время реактивные БПЛА летят на большей высоте и с большей скоростью, поэтому МОГ становятся не столь эффективными.

Также Бескрестнов рассказал, что россияне активно мониторят украинские соцсети, чтобы понять, насколько их атаки влияют на население.

Они фиксируют, что атака дает желаемый эффект – и продолжают действовать так же. Нельзя недооценивать врага – там явно проводят анализ OSINT и понимают, как атаки влияют на жизнеспособность большого города,

– заявил "Флэш".

В то же время советник уточнил, что у Кремля нет достаточного количества реактивных "Шахедов" для атак большими волнами, как раньше. По его словам, Россия атакует Украину дронами, только что сошедшими с конвейера.

Что известно об украинских перехватчиках?

Бескрестнов сказал, что для эффективного противодействия российским атакам Украине необходимы реактивные перехватчики. Он отметил, что когда ПВО использовала перехватчики против обычных "Шахедов", удавалось сбивать 97–98 % целей.

"Флэш" сообщил, что у Украины есть как минимум 4 типа реактивных перехватчиков, которые находятся на стадии финального тестирования в боевых условиях.

Говорить об их производстве миллионами штук прямо сейчас не приходится – пока продолжается завершающий этап испытаний. А однако против реактивных "Шахедов" работает обычная ПВО. Речь идет о ракетах, пулеметах, пушках (в частности, зенитных), а также об очень важном сегменте – наших истребителях,

– рассказал советник.

Он подчеркнул, что, несмотря на нехватку перехватчиков, эффективность сбивания реактивных БПЛА достигает 80%.

Что известно о планах врага?

Советник президента сказал, что россияне работают над увеличением скорости своих БПЛА. Он отметил, что враг делает ставку на реактивную бюджетную ракету.

Это "Герань-5", это "Бандероль", это "Дань-Т", "Дань-М", реактивный УАБ МПБ-5Р. Они будут пытаться наращивать скорость. Если "Герань-4" летела со скоростью 300 – 500 километров в час, то теперь это будет 500 – 650 километров в час. Это уже фактически ракета – и перехватчику будет очень трудно справиться с такой целью,

– отметил "Флэш".

Он сказал, что нужно производить собственные дешевые ракеты, и что их надо делать уже сейчас. Бескрестнов подчеркнул, что Украина должна своевременно отреагировать на этот вызов.

Чиновник подчеркнул, что война – это постоянная смена тактики и технологий, и что россияне делают это очень быстро. Он отметил, что в настоящее время главная проблема Украины заключается в инерционности.

Ранее "Флэш" сообщил, что Россия уже способна производить около 3 тысяч реактивных дронов в месяц и планирует сохранять такие темпы. Бескрестнов считает, что россияне будут использовать именно эти беспилотники для атак по регионам, расположенным вдали от фронта.